「愛的關東煮」飄香13年 同濟會冬夜溫暖孩子心
雲林縣北港同濟會發起的「愛的關東煮」提供夜光天使學生溫習功課呷燒燒，走過12年獲各地迴響，北港網紅「八杠狼炒泡麵」餐車也進駐校園，小朋友開心呷免驚，發起人議員蔡岳儒強調，菜單可改，愛心不變，巡迴送暖即日起展開。
「愛的關東煮」夜光天使關懷行動邁入第13年，數千名夜光天使小學生，寒冬夜裡溫習功課，能有一頓溫熱點心呷燒燒最幸福，這項寒夜送暖善行，獲各地認同紛紛跟進。
在同濟會雲林區主席蔡宜協帶領下，北港、雲林、西螺、斗南、土庫、長城、虎尾、斗六、元長、褒忠、紫斑蝶、芸欣、昀軒、崙背等同濟會及雲林家扶中心近80個據點，受惠學生約900人。
今天愛的關東煮在北辰國小舉行啟動儀式，將巡迴北港、口湖和水林寒夜送暖，邀請北港網紅「八杠狼炒泡麵」餐車進駐，提供牛排、豬排和雞排等各式炒泡麵排餐，讓孩子選擇喜歡的餐點，現點現煮呷燒燒，小朋友超開心，復習功課更用心，家長也安心。
「事隔10年不忘當年味」蔡岳儒說，從愛的關東煮到熱火鍋再到炒泡麵排餐，不論菜單如何變，大家關懷孩子的心卻不變，13年來，不少當年在寒夜讀書，吃到暖暖小餐的學生，如今已大學畢業進入職場，街上不期而遇，他們猶記得寒夜讀書一碗熱熱關東煮的美味與溫暖，期待這份愛的記憶能形成善的循環，延綿不斷。
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