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流感季節拚保護力 嘉縣加開假日與夜間疫苗雙打站

中央社／ 嘉義縣5日電

氣溫驟降，呼吸道疾病傳播風險增加，嘉義縣18鄉鎮市衛生所自今天起陸續增開夜間與假日門診，提升施打流感及COVID-19疫苗便利性，呼籲符資格民眾踴躍接種，提升保護力。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的共同流行，可能導致更嚴重健康問題，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效方式，縣長翁章梁呼籲所有符合條件民眾，儘速接種流感與新冠疫苗，以獲得雙重保護。

衛生局長趙紋華表示，根據疾管署統計，今年10月起至12月初全國流感併發重症確定病例數達286例，死亡數累積52例，均為10年同期最高，且死亡個案均未接種流感疫苗；嘉義縣今年迄今亦有62例流感重症，其中6人死亡，均未接種疫苗，致死率將近1成。

為提高接種可近性，嘉義縣18鄉鎮市衛生所加開假日與夜間疫苗雙打站，提供流感及新冠疫苗接種，呼籲符合公費接種資格者，如50歲以上（63年次以前出生者）、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人，如糖尿病、心血管疾病、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月以上至高中職、專三學生等對象儘速接種。

此外，COVID-19疫苗則是出生6個月以上皆為公費接種對象，兩種疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，建議右手施打新冠疫苗、左手接種流感疫苗，獲得雙重保護，疫苗接種資訊可上嘉義縣衛生局官網查詢或洽各地衛生所。

新冠疫苗 流感疫苗 衛生所

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