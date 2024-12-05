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雲林縣府媒合逾千名中高齡就業 阿公阿嬤開心重返職場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府勞青處成功媒合1179人次中高齡長者重回職場，目前仍有7成穩定工作中，顯見高齡者對工作的需求高。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府勞青處成功媒合1179人次中高齡長者重回職場，目前仍有7成穩定工作中，顯見高齡者對工作的需求高。記者蔡維斌／攝影

為鼓勵銀髮族回到職場，紓解缺工，雲林縣府成立銀髮人才服務據點媒合55歲以上長者再就職，今天屆滿兩年發表成果，成功媒合1179人次，目前仍有7成穩定工作中，顯見高齡者對工作的需求高，縣府勞表示，將會持續辦理一圓長者創業夢。

勞青處統計，雲林55歲以上人口23萬多人占總人口36％，據去年度人力資源調查統計55歲以上參與勞動率為42.3％，高於全國41.6％平均值，凸顯雲林縣中高齡者進入職場意願高。

處長張世忠表示，前年縣府成立銀髮人才服務據點，推介中高齡者投入服務、餐飲、製造業等行業，多數為時薪人員、短期工，2年來共4390人次詢問，成功媒合1174人次就業，也有逾60家銀髮友善廠商投入行列；曾有76歲阿嬤服務達1年，為最高齡就業個案。

今天縣府舉辦成果說明會，副縣長謝淑亞等人到虎尾一家滷肉飯店觀摩中高齡者就業情況。59歲林姓婦女開心說，退休後閒不下來，持續工作才能延緩老化，生活更快樂。67歲的李建宸原本從事鋁線藝術創作，被引介到速食店工作後，辭職繼續勇敢追夢，現已成功創業，在虎尾鎮一間咖啡廳展售其藝術作品。

謝淑亞表示，雲林55歲以上失業率0.23％，低於全國平均，隨著超高齡社會來臨，銀髮族成為未來職場不可忽視的力量，將持續發揮據點能量，開辦培訓課程協助銀髮族一展長才的夢想。

雲林縣府勞青處成功媒合1179人次中高齡長者重回職場，目前仍有7成穩定工作中，顯見高齡者對工作的需求高。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府勞青處成功媒合1179人次中高齡長者重回職場，目前仍有7成穩定工作中，顯見高齡者對工作的需求高。記者蔡維斌／攝影

雲林 高齡者

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