影／國內首件負碳研發與碳權開發選定台南 藍碳紅樹林當先鋒

國內首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，今天由台江國家公園管理處與中興大學、台哥大簽署夥伴關係備忘錄，選定安南區城西廢棄魚塭地種植3千棵紅樹林，以3年時間，比較復育前後碳匯與溫室氣體排放變化，以及對生物多樣性的影響，形成技術範例，進而在更多廢棄魚塭與鹽田，並推廣到有紅樹林的國家。

夥伴關係備忘錄簽署活動在台江國家公園管理處舉行，在國家公園署代理署長陳貞蓉見證下，由台江處長謝偉松、中興大學教授林幸助、台灣大哥大副總經理劉麗惠共同簽署。林幸助說，這項研究原本是國科會核定補助，但只有研究，沒有種植紅樹林，也沒有土地，因此結合台江國家公園管理處、台灣大哥大展開這項前瞻性的「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫計畫」，也是國際上罕有的計畫，參與成員15人，為跨領域的合作。

林幸助說，國家淨零排放12項關鍵戰略中，僅有兩項和負碳（把碳吸入地裡）有關，其中又以藍碳是低成本又最有效的減碳辦法，而藍碳中又以紅樹林的碳儲存能力最高，因此做此試驗計畫。我國的藍碳目標是2030年達到70萬噸，目前約35萬噸，以1公頃紅樹林7千噸增加7千噸碳匯量計算，雲嘉南4千多公頃的鹽田種紅樹林就可增加約34萬噸碳匯，就可達成目標。

目前，全世界約1.2億人靠紅樹林來為生，紅樹林除減碳外有氣候調節、生物多樣性、觀光等功能，每公頃創造180萬元的價值，創造多贏。林幸助表示，紅樹林具保育生物多樣性是聯合國所認可，以台江國家公園候鳥為例，當東北季風強烈，黑面琵鷺等候鳥也會躲在紅樹林內。依全球生物多樣性指標，有23項目標強調，至少要復育已劣化的30%生態系統，紅樹林就是其一。

林幸助強調，隨著海平面上升，更多濕地將消失，此實驗目的希望活化西南沿海廢棄魚塭、鹽田，除了減碳，增加碳匯，也為漁民創造生計、增加福祉，讓棲地復育實現。此一實驗計畫希望能建構紅樹複合性性養殖負碳技術，過程中匯監測溫室氣體排放，並用奈米技術減少溫室氣體排放，以及種紅樹林對生物多樣性的正負值，並算出碳匯量，形成範例技術，運用在雲嘉南等西南沿海鹽田、魚塭濕地，以及推廣到有紅樹林的國家。

實驗地位於安南區城西，面積2.7公頃，其中種紅樹林（欖李、五梨跤）1公頃，0.8公頃採自然方式生長，0.2公頃施肥，另，對面現有紅樹林為自然對照組，做相互比較，3年經費約4500萬元。