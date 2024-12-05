南市中華西路臨安橋改建斥資5億 趕農曆年前開放通車

台南市中華西路（台17線）上的臨安橋，為安平、中西區主要幹道橋梁，因老舊認定為危橋，市府投入5億元建新橋，並配合運河遊船觀光計畫，梁底高程至少抬高1.2公尺，雖然期間遇到管線遷移及颱風等工期展延，但仍趕在農曆年前開放新橋通行，不必再繞行鋼便橋，提高通往安平觀光的交通便利。

市議員林依婷指出，新橋完工後恢復正常路線行駛，且也增設左轉車道，可增加行車順暢和安全性，但因當地交流量大，未來可視行車狀況檢討部分路口是否限制左轉；工務局說，以往左轉往安平車輛多會有回堵現況，有左轉車道應有改善，新橋通車後會與交通局再檢視。

工務局表示，臨安橋使用逾36年，2013年橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經工務局辦理緊急補強，仍有安全疑慮，且現況橋梁底過低，也影響安平運河遊船通行河程，經爭取交通部全額補助5億元改建橋梁，前年6月動工。

因臨安橋位在台17線上，往來安平、中西區交通量龐大，施工期間仍要維持車輛通行順暢，施工單位在臨安橋兩側各搭設1座鋼便橋替代道路，在封閉臨安橋進行橋體拆除及改建工程期間，以鋼便橋作為替代道路，維持雙向各3車道通行，往檢車輛須繞行鋼便橋，以降低因施工所導致的交通衝擊。

臨安橋改建工期原預計在2024年底完工，但期間因台電等附掛管線設施遷移及颱風等因素，工期展延約4個月到明年4月，工務局長陳世仁在年終成果發表會時宣布，趕在農曆年前將開放新橋通車，因應年節前車流及安平觀光人潮；後續再進行兩側鋼便橋拆除等。