快訊

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

9歲男童參加路跑遭撞命喪輪下 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

南市中華西路臨安橋改建斥資5億 趕農曆年前開放通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中華西路（台17線）上的臨安橋改建即將完工，工務局宣布趕在農曆年前新橋提前開放通車。圖／台南市工務局提供
台南市中華西路（台17線）上的臨安橋改建即將完工，工務局宣布趕在農曆年前新橋提前開放通車。圖／台南市工務局提供

台南市中華西路（台17線）上的臨安橋，為安平、中西區主要幹道橋梁，因老舊認定為危橋，市府投入5億元建新橋，並配合運河遊船觀光計畫，梁底高程至少抬高1.2公尺，雖然期間遇到管線遷移及颱風等工期展延，但仍趕在農曆年前開放新橋通行，不必再繞行鋼便橋，提高通往安平觀光的交通便利。

市議員林依婷指出，新橋完工後恢復正常路線行駛，且也增設左轉車道，可增加行車順暢和安全性，但因當地交流量大，未來可視行車狀況檢討部分路口是否限制左轉；工務局說，以往左轉往安平車輛多會有回堵現況，有左轉車道應有改善，新橋通車後會與交通局再檢視。

工務局表示，臨安橋使用逾36年，2013年橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，雖經工務局辦理緊急補強，仍有安全疑慮，且現況橋梁底過低，也影響安平運河遊船通行河程，經爭取交通部全額補助5億元改建橋梁，前年6月動工。

因臨安橋位在台17線上，往來安平、中西區交通量龐大，施工期間仍要維持車輛通行順暢，施工單位在臨安橋兩側各搭設1座鋼便橋替代道路，在封閉臨安橋進行橋體拆除及改建工程期間，以鋼便橋作為替代道路，維持雙向各3車道通行，往檢車輛須繞行鋼便橋，以降低因施工所導致的交通衝擊。

臨安橋改建工期原預計在2024年底完工，但期間因台電等附掛管線設施遷移及颱風等因素，工期展延約4個月到明年4月，工務局長陳世仁在年終成果發表會時宣布，趕在農曆年前將開放新橋通車，因應年節前車流及安平觀光人潮；後續再進行兩側鋼便橋拆除等。

工務局表示，臨安橋改建後橋長計畫總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，新橋維持現有寬度，改建後橋梁安全無虞，梁底高程至少抬高1.2公尺，可打通運河遊船的瓶頸路段，安平舊城區能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，將成為南市一大亮點。

台南市中華西路（台17線）上的臨安橋改建即將完工，工務局宣布趕在農曆年前新橋提前開放通車。圖／台南市工務局提供
台南市中華西路（台17線）上的臨安橋改建即將完工，工務局宣布趕在農曆年前新橋提前開放通車。圖／台南市工務局提供

橋梁 車道 颱風

延伸閱讀

高雄路面遭開挖全是補丁 工務局巡查萬件「裁罰率低於1%」

南市洋香瓜「瘋欉」災損 東山、白河瓜農盼救助

搶小龍年年菜商機 南市勞工局行銷庇護工場產品

數位學習、課中差異化教學南市拿第一 獲全國唯一雙獎

相關新聞

深入AI重鎮 台南捷運藍延線設15座車站、在高鐵3鐵共構

台南捷運藍延線銜接第一期藍線，從市區推展至仁德、歸仁、關廟及沙崙綠能科學城，市府交通局在仁德、歸仁、及關廟等3區舉辦綜合...

影／國內首件負碳研發與碳權開發選定台南 藍碳紅樹林當先鋒

國內首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，今天由台江國家公園管理處與中興大學、台哥大簽署夥伴關係備忘錄，選...

南市中華西路臨安橋改建斥資5億 趕農曆年前開放通車

台南市中華西路（台17線）上的臨安橋，為安平、中西區主要幹道橋梁，因老舊認定為危橋，市府投入5億元建新橋，並配合運河遊船...

嘉義民雄鐵路高架化將鋪臨時軌 2025年中舉辦開工典禮

嘉義縣民雄鄉鐵路高架化斥資173.48億元，打造8.92公里高架鐵路，消除5處平交道、3座陸橋、1處地下道，臨時軌設計案...

嘉義水上鐵路高架化停滯4年 將先調整號誌改善路口壅塞

嘉義縣水上鄉鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，但地方仍希望爭取鐵路高架化，交通部長陳世凱今到水上火車站視察，...

嘉義市府明年總預算小刪過關 明年開徵事業戶汙水下水道使用費

嘉義市議會定期會上午閉幕，審議通過市府明年總預算案等9項議案，以及90件議員提案及臨時動議案，市府總預算小刪300多萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。