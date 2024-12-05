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嘉義民雄鐵路高架化將鋪臨時軌 2025年中舉辦開工典禮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉鐵路高架化工程進度備受關注，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉鐵路高架化工程進度備受關注，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉鐵路高架化斥資173.48億元，打造8.92公里高架鐵路，消除5處平交道、3座陸橋、1處地下道，臨時軌設計案近日將審議，交通部長陳世凱今到民雄火車站視察進度，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮，明年底主體工程開工，2031年節能完工通車。

陳世凱表示，很多鄉親聽聞鐵路高架化工程許久，卻遲遲沒看見工程進度，是因為鐵道需要詳細路線規畫及測量，會要求鐵道局加快工程招標時程，預計明年中就可以舉辦臨時軌動工典禮，明年底進入主體工程開工，讓大家看到真的有動工，對高架化工程有信心。

交通部鐵道局表示，行政院去年5月24日核定嘉義縣市鐵路高架延伸計畫綜合規畫報告，鐵路高架化全長8.92公里，已完成基本設計，臨時軌期末設計案近日將進行審議，並將經費審議報告報工程會，預計明年5月臨時軌工程決標開工，明年12月主體工程決標開工。

交通部鐵道局長楊正君說，民雄鐵路高架化綜合規畫核定後，一定要完成現地測量，確認所有立柱位置，並非規畫階段就能決定，約需耗時2年時間，目前先完成站內月台拆除、軍用設施移設，還要在原路線旁鋪設臨時軌，將努力加速提前完成主體工程招標。

立委王育敏說，城鄉建設不能以單一地區進行考量，而要串聯整體交通建設，嘉義縣鐵路高架化由民雄連接嘉義市，希望未來能夠連接水上，帶動嘉義縣整體發展。民雄鄉長林于玲說，民雄鄉是嘉義縣人口最多鄉鎮，鄉親對鐵路高架化期盼已久，盼中央支持加速推動。

交通部長陳世凱（右二）今天到民雄火車站視察鐵路高架化進度，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮。記者黃于凡／攝影
交通部長陳世凱（右二）今天到民雄火車站視察鐵路高架化進度，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮。記者黃于凡／攝影
交通部長陳世凱今天到民雄火車站視察鐵路高架化進度，民雄鄉長林于玲（左二）爭取工程盡速完工。記者黃于凡／攝影
交通部長陳世凱今天到民雄火車站視察鐵路高架化進度，民雄鄉長林于玲（左二）爭取工程盡速完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 鐵路高架化 鐵道

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