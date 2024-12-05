嘉義民雄鐵路高架化將鋪臨時軌 2025年中舉辦開工典禮

嘉義縣民雄鄉鐵路高架化斥資173.48億元，打造8.92公里高架鐵路，消除5處平交道、3座陸橋、1處地下道，臨時軌設計案近日將審議，交通部長陳世凱今到民雄火車站視察進度，預計明年中舉辦臨時軌開工典禮，明年底主體工程開工，2031年節能完工通車。

陳世凱表示，很多鄉親聽聞鐵路高架化工程許久，卻遲遲沒看見工程進度，是因為鐵道需要詳細路線規畫及測量，會要求鐵道局加快工程招標時程，預計明年中就可以舉辦臨時軌動工典禮，明年底進入主體工程開工，讓大家看到真的有動工，對高架化工程有信心。

交通部鐵道局表示，行政院去年5月24日核定嘉義縣市鐵路高架延伸計畫綜合規畫報告，鐵路高架化全長8.92公里，已完成基本設計，臨時軌期末設計案近日將進行審議，並將經費審議報告報工程會，預計明年5月臨時軌工程決標開工，明年12月主體工程決標開工。

交通部鐵道局長楊正君說，民雄鐵路高架化綜合規畫核定後，一定要完成現地測量，確認所有立柱位置，並非規畫階段就能決定，約需耗時2年時間，目前先完成站內月台拆除、軍用設施移設，還要在原路線旁鋪設臨時軌，將努力加速提前完成主體工程招標。