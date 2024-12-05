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雲林推「一驗多證」機制 助農業接軌國際淨零趨勢

中央社／ 雲林縣5日電

雲科大在國科會、農業部及雲縣府支持下，推動智慧農業「一驗多證」機制，結合溫室氣體管理、產品碳足跡及產銷履歷，今天辦成果展，3家業者稱讚，有助於接軌國際淨零趨勢。

雲林縣計劃處今天在雲林科技大學舉辦智慧農業「一驗多證」成果展暨記者會，由雲林科技大學工業工程與管理系副教授袁明鑑說明平台運作。

袁明鑑指出，學校與第三方查證單位建立「一驗多證」策略聯盟，建置數位平台，企業或工廠藉由該平台管理，可同步建立產銷履歷、溫室氣體排放、碳足跡相關資料，產出成果報告，經第三方查證公司查證通過，可一次取得ISO14064-1或ISO14067及TAP等多項證書，減少申請過程中人力與時間消耗等成本，其「農漁牧產業產品供應鏈溯源管理方法」系統業已取得美國、中華民國發明專利。

雲林縣府計劃處表示，縣府與雲科大合作推動產業淨零輔導計畫，從去年起建置「雲林淨零轉型服務窗口」，由專業顧問團隊提供一站式服務，今年起進一步建置「淨零排放諮詢服務專線」，提供企業、工廠或相關單位即時的碳管理諮詢服務，提供媒合政府部門資源服務，搭配雲科大一驗多證的機制，協助產業建置產品碳足跡盤查資料庫，過程中提供專業建議，幫助產業在溫室氣體減量過程中更有方向。

立瑞畜產公司董事長王雅慧說，以前業者需準備多項資料針對不同項目自行送件，有時寫計畫時宛如瞎子摸象，在政府和學校輔導之下，企業目標明確、有系統地整理資料送審，節省時間和人力損耗，並為後續減碳策略提供科學基礎，具體降低碳費與碳稅的衝擊。

淨零 碳足跡 雲林

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