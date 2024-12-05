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嘉義水上鐵路高架化停滯4年 將先調整號誌改善路口壅塞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，但地方仍希望能爭取高架化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，但地方仍希望能爭取高架化。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，但地方仍希望爭取鐵路高架化，交通部長陳世凱今到水上火車站視察，聆聽居民心聲。陳世凱說，嘉義近年產業發展和過去不一樣，可將資料合併討論，提高益本比，短期會先改善交通堵塞問題。

縣府建設處表示，水上鄉鐵路短期推動改善，計畫將第二閉塞號誌機南移至水上站月台南端，並將月台向北延伸50公尺，設置緩衝區，減少列車進站時平交道柵欄立即放下空等情況，也會優化台一線與中興路交通號誌系統，與中興路平交道聯動，緩解路口壅塞問題。

水上鄉鐵路高架化案子爭執4年未定案，即便規畫好車站大平台方案，也因鄰近台一線住戶不願拆遷而卡關，每次選舉都成為政治攻防焦點；前交通部長李孟諺曾到水上鄉考察，答應要重新檢視縣府過去提的高架化方案，但隨著部長換人，地方期待再次落空。

立委王育敏今邀陳世凱到水上火車站視察。王育敏說，嘉義縣市是共同生活圈，民雄、嘉市、水上都有高架化必要，可串連嘉義縣市區域發展，是有前瞻性的工程，近年嘉義產業發展確實在起飛階段，盼縣府以整體發展說服審查委員，力爭高架化方案重啟。

議員詹琬蓁直言，水上車站旁平交道管制時間最長達180秒，上下班尖峰時段交通癱瘓已成日常，且現行大平台設計若遇車禍，恐導致更嚴重的壅塞。議員王啟澧表示，縣長翁章梁認真做事，整個時空背景及產業環境不一樣，鐵路高架化才是大家期待的最終方案。

交通部長陳世凱說，平交道180秒確實會造成阻塞，將利用智慧運輸、號誌連動等方式盡速改善，短期先減少壅塞問題；嘉義工商業發展和過去不一樣，可將都市計畫及水上鄉發展都合併討論，在原案內用附加方式重新計算益本比，提高益本比數字說服審查委員。

嘉義縣水上火車站旁平交道南下區間車管制時間逾3分鐘，停等車輛經常從中興路排到台一線路口，造成交通堵塞險象環生。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣水上火車站旁平交道南下區間車管制時間逾3分鐘，停等車輛經常從中興路排到台一線路口，造成交通堵塞險象環生。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，交通部長陳世凱（左四）今到水上火車站視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，交通部長陳世凱（左四）今到水上火車站視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站旁平交道南下區間車管制時間逾3分鐘，停等車輛經常從中興路排到台一線路口，造成交通堵塞險象環生。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣水上火車站旁平交道南下區間車管制時間逾3分鐘，停等車輛經常從中興路排到台一線路口，造成交通堵塞險象環生。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，交通部長陳世凱（左三）今到水上火車站視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，改為規畫水上車站大平台，交通部長陳世凱（左三）今到水上火車站視察。記者黃于凡／攝影

交通部長 嘉義 鐵路高架化

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