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台江處等三方合作 攜手守護國家公園自然資源

中央社／ 台南5日電

台江國家公園管理處、國立中興大學、台灣大哥大今天簽署「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫與企業ESG合作」夥伴關係備忘錄，攜手守護國家公園自然資源。

台江處發布新聞稿指出，在國家公園署代理署長陳貞蓉見證下，台江處、中興大學、台灣大哥大今天簽署備忘錄，締結夥伴關係，守護國家公園自然資源，也呼應台灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動。

三方未來將在台南市安南區城西濕地特別景觀區廢棄魚塭，合作進行試比較紅樹林復育前後碳匯與溫室氣體排放變化，及對生物多樣性影響等各項保育研究實驗工作。

台江處表示，依2050淨零排放目標，12項關鍵戰略的自然碳匯戰略，台灣自然碳匯分成綠碳（森林）、黃碳（土壤）及藍碳（海洋）等3類型，其中藍碳類型主要涵蓋紅樹林、海草床及鹽沼等，正好是台江國家公園保育資源。

國家公園落實2050淨零排放目標，採增匯及減碳雙軌並行策略，以生物多樣性保育為前提，執行棲地復育造林、海草床復育等策略，台江處希望試驗合作計畫成果，得以提供國家公園未來魚塭增匯經營管理策略的重要參考。

台江 國家公園 復育

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