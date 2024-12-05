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嘉義市府明年總預算小刪過關 明年開徵事業戶汙水下水道使用費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市市府提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，議員王浩說，不反對開徵事業用戶，汙水下水道普及率不高，反對通過開徵一般用戶費率。記者魯永明／翻攝
嘉市市府提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，議員王浩說，不反對開徵事業用戶，汙水下水道普及率不高，反對通過開徵一般用戶費率。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會定期會上午閉幕，審議通過市府明年總預算案等9項議案，以及90件議員提案及臨時動議案，市府總預算小刪300多萬元過關，另通過明年開徵事業戶汙水下水道使用費，成立職場霸凌專案調查小組。

閉會前，議會聯審大家充分討論，上午二、三讀會，半個多小時就結束，議長陳姿妏希望市府積極負責任執行預算，市長黃敏惠向議長、副議長及議員握手道謝；明年市府編列歲入預算190億餘元，歲出預算203億餘元，歲出入短差13億餘元，賒借收入彌平短差。

刪除預算有3筆：環保局環保業務廢棄物管理及處理費200萬元；文化局320十1（諸羅建城321周年慶祝活動）展覽計畫、大型晚會活動，合計編列億元，小刪百萬元；刪減建設處支付台糖租地費7萬4千元。　

市府提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，明年擬開徵事業用戶，議員王浩說，不反對開徵事業用戶，汙水下水道普及率不高，反對通過開徵一般用戶費率，擔心市府開徵會以此議會通過費率為依據，因無議員附和，議會按市府提案費率通過。

市府工務處說，汙水下水道收費依汙水下水道使用費徵收自治條例，明年徵收事業用戶，包括福容VOCO酒店，每月約可收入1萬元，一般戶開徵期程未定，開徵前會與議會取得共識才實施，汙水下水道系統第二期計畫啟動。

嘉義 環保局 議員

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