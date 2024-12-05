與台灣外國記者交流 黃偉哲：盼增進國際對台南了解

台南市政府與台灣外國記者會(TFCC)合辦台南400交流會，市長黃偉哲率相關局處長與來自日經亞洲、CNN、新蘇黎世報等多家外國媒體與通訊社記者，就台南市政亮點、國際情勢，以及文化、經貿、高科技、觀旅方面的城市發展進行熱烈交流，盼增進國際媒體對台南市的理解和台南的優勢潛力。

黃偉哲表示，台南是台灣的第一座城市，這座宜居城市豐盛的文化底蘊與最先進的高科技產業並存，呈現獨特的城市樣貌。2024年是台南與台灣一起面向國際的400年，台南不僅再次主辦睽違16年的台灣燈會，更接連辦理台灣文博會、台灣設計展等一系列備受讚譽的大型活動，在在展現台南文化深度與多元魅力。

黃偉哲說，台南在高科技產業的進步從不停歇，南部科學園區的產值現已居全國之冠，結合沙崙智慧綠能科學城的產業鏈優勢，讓台南在半導體、再生能源、AI領域都展現強大的競爭力，進而吸引國內外大廠投資，歡迎媒體朋友們到台南取材之餘多走走看看，除了體驗府城的風華，也讓地方的觀點與國際的視角碰撞產生新火花。

台灣外國記者會會長周浩霖(Thompson Chau)表示，400年前荷蘭人來到這片土地，此後台南歷經不同政權的影響，再加上台灣人民為爭取民主而展開的努力，共同奠定了現代台灣的多元文化基礎與民族認同的發展道路。隨著國際媒體對台灣的報導日益增多，台南400年是一次寶貴的機會，讓我們更加深入地認識台灣，並探索台灣的多元定義與特質。

周浩霖認為台南與英國的約克有相似的特性，都有豐富的文化和美食，有大量的博物館和歷史古蹟，且人民都非常親切友好，相當適合國際遊客探訪。會長並引用賴清德總統今年在國宴的致詞，認為台南400是一個重要的里程碑，而台南的發展正也彰顯出台灣處處安居、人人樂業的目標。