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台南近期空品已達「不健康」 衛生局籲：外出應戴口罩

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期受東北季風影響，部分地區天空灰矇矇。示意圖。聯合報系資料照片
近期受東北季風影響，部分地區天空灰矇矇。示意圖。聯合報系資料照片

近期受東北季風影響，台南一早部分地區天空灰矇矇，南市衛生局也提醒，台南近日部分地區時段空氣品質指標（AQI）已達到「不健康」等級，對於老年人、兒童及有呼吸系統疾病的人群而言，應加強防護，減少吸入汙染物的風險。

衛生局表示，每當秋冬季節，中南部受地形及季風影響，有時空氣品質指標恐達到「不健康」等級，長期暴露在高濃度PM2.5（直徑小於或等於2.5微米細懸浮顆粒）環境中，微粒能深入肺部並進入血液循環，對健康造成威脅，可能會引發氣喘、慢性阻塞性肺病、心血管等疾病。

衛生局呼籲，近期家中若有年長者、兒童或呼吸系統疾病患者等，應盡量降低在戶外的時間，在室內時則應保持空氣流通，並使用空氣清新機等設備，過濾室內空氣中的有害物質；外出時，應佩戴防護口罩，如防霾口罩等高效過濾型口罩，以減少吸入汙染物風險。

衛生局也說，除了外出戴口罩外，民眾應養成關注空氣品質指數習慣，採取相應的防護措施，例如，避開交通壅塞時段，減少暴露戶外時間或降低運動強度等；進到屋內要洗臉、手，更換外出服，減少接觸汙染物等機率，適時做好防護。

口罩 空氣品質 衛生局

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