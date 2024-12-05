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以「洋流」為意象 南美館年末「版畫浪潮」來襲開展

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」展覽分為國際經典、府城印記、台灣版畫精萃及版畫之美等4大主題，匯聚橫跨4大洲共10國的146位版畫藝術家，帶來152件版畫作品，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀展。圖／南市立美術館提供
「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」展覽分為國際經典、府城印記、台灣版畫精萃及版畫之美等4大主題，匯聚橫跨4大洲共10國的146位版畫藝術家，帶來152件版畫作品，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀展。圖／南市立美術館提供

版畫浪潮來襲，台南市立美術館與中華民國版畫學會合作，即日起至明年3月舉辦「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，以「洋流」為意象，匯聚橫跨4大洲共10國的146位版畫藝術家，帶來152件作品，7日下午將舉辦開幕式，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，欣賞藝術盛事。

南美館表示，本次展覽以「洋流」為意象，台灣四周環繞著太平洋重要的洋流，其中，像是黑潮這樣跨越國界的力量，彷彿賦予台灣連結文化與藝術的天然角色，同時展現台灣在亞太藝術交流中的重要位置，此次也選在作為文化重鎮的台南，以版畫向世界展現台南的活力與魅力。

南美館也說，「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」展覽分為國際經典、府城印記、台灣版畫精萃及版畫之美等4大主題，值得一提的是「版畫之美 - 帶動偏鄉藝術教育活力」展區，展現台南在推動偏鄉藝術教育的努力，讓版畫藝術透過教育的力量向下扎根。

此外，展覽除呈現台灣藝術家作品外，也匯聚來自美國、日本、韓國、泰國、澳洲、馬來西亞、孟加拉、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等共146位國際版畫藝術家作品，讓觀眾看見當代版畫藝術的多元豐富，作品聚焦於當代議題，從環境變遷、社會議題、生活體悟到身份認同等。

南美館強調，雖然已屆年底，但南美館仍不斷推出新的展覽，該展覽期間橫跨新春年節，因此，明年初也會推出「蛇來DIY」版印紅包袋與春貼體驗、「新春畫蛇趣」型紙孔版布袋製作、「蛇來運轉」樹葉絹印布袋等，利用版畫創作的手作課程，也歡迎民眾踴躍報名參加，詳情可洽南美館官網或臉書社群。

台南市立美術館與中華民國版畫學會合作，即日起至明年3月舉辦「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，以「洋流」為意象，匯聚橫跨4大洲共10國的146位版畫藝術家，帶來152件作品。圖／南市立美術館提供
台南市立美術館與中華民國版畫學會合作，即日起至明年3月舉辦「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，以「洋流」為意象，匯聚橫跨4大洲共10國的146位版畫藝術家，帶來152件作品。圖／南市立美術館提供
「版畫浪潮 - 2024台南國際版畫展」彙集來自世界各地的藝術力量。圖／南市立美術館提供
「版畫浪潮 - 2024台南國際版畫展」彙集來自世界各地的藝術力量。圖／南市立美術館提供

台南美術館 藝術家

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