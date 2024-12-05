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打造雲林左岸咖啡 雲林溪流動藝術饗宴本月將登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府將舉辦雲林溪流動藝術饗宴，並同步活動主視覺。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府將舉辦雲林溪流動藝術饗宴，並同步活動主視覺。圖／雲林縣政府提供

雲林斗六市雲林溪歷經多年整治、掀蓋工程，從臭水溝搖身一變為親水空間，縣府將於本月21、22日在雲林溪流域舉辦流動藝術饗宴，並公布由書法家盧彩霞書寫的主視覺設計，盼藉相關活動與地方文化連結，帶領大家重新認識雲林溪的前世與今生。

雲林溪經整治和掀蓋工程，營造排水及水質改善，成為斗六的親水空間，縣府文化觀光21日、22日在行啟記念館旁至官邸兒童館間雲林溪流域辦理「雲林溪流動藝術饗宴」。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林溪流動藝術饗宴的主視覺設計，邀請雲林文化藝術獎貢獻獎得主、知名書法家盧彩霞書寫「雲林溪」三字，透過行草表現出溪水蜿蜒細流的風韻，彷彿敘述雲林溪從山谷到城鎮，帶動對周邊環境的影響，以及城鎮歷史文化的發展故事。

陳璧君說，日治時期遠東最大咖啡工廠圖南產業株式會社即位於現在斗六市雲林溪南岸的雲林縣審計室所在地，這次活動將以打造「雲林溪圖南左岸咖啡」為主題，邀請縣內外咖啡店家共同參與，讓雲林溪的咖啡歷史文化再次展現。

活動當天將邀請樂興之時管絃樂團演出，現場將有街頭藝人表演、市集活動等，結合音樂、咖啡、美食和雲林溪景觀，帶來斗六市民精彩的藝術饗宴。相關活動請洽雲林縣府文化觀光處粉絲專頁。

咖啡店 斗六 雲林

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