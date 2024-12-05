深入AI重鎮 台南捷運藍延線設15座車站、在高鐵3鐵共構

台南捷運藍延線銜接第一期藍線，從市區推展至仁德、歸仁、關廟及沙崙綠能科學城，市府交通局在仁德、歸仁、及關廟等3區舉辦綜合規畫公聽會，針對施工期間交通影響、高鐵站與捷運站轉乘規畫及場站如何帶動地方發展等，交通局表示，民眾意見會納入綜合規畫報告檢討評估，讓規畫成果更符合在地需求。

交通局長王銘德表示，捷運藍延線銜接第一期藍線，往東沿市道182線佈設，東至關廟區BK08站(鄰近關廟國中)，並由市道182與台39線交叉路口往南沿台39經台南高鐵站至BH07站(鄰近沙崙智慧綠能科學城辦公室)，路線總長約15.09公里。

全線規畫共15座高架車站及1座機廠，採高架跨座式單軌系統，將捷運服務範圍從市區推展至仁德、歸仁、關廟及沙崙綠能科學城，未來更透過與捷運深綠線結合串連沙崙綠能科學城及台南科學園區；其中BH06站與雙鐵連通課題已完成銜接轉乘規畫，高鐵台南站東側會與BH06站連接，並連結未來新設人行空橋銜接周邊開發區以便利民眾通行。

另藍延線沿線除場站採TOD方式規畫也導入造鎮思維，透過捷運整體開發及多元運具整合構築新市鎮，有效利用捷運場站周遭土地；另施工期間交通影響已納入環境影響評估進行分析模擬並研提改善方案，近期也會召開環境影響評估公開會議向民眾說明。

交通局表示，藍延線可行性研究已由行政院審查中並爭取今年底核定，綜合規畫也同步完成將送交通部審議，以加速推動藍延線整體建設期程，並拉近縮短與藍線計畫進度。