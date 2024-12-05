台南青年路立體停車場趕農曆年前啟用 增2百多個停車格

台南市東區青年路停E8立體停車場於11月完成初驗作業，刻正進行細部調整及改善作業，交通局正加速審查作業及落實各項整備工作，可提供200席小客車與44席機車停車空間，期能農曆過年前取得使用執照開放民眾使用。

交通局表示，東區與中西區交界處的青年路停E8立體停車場，鄰近台南火車站以及東區重要交通節點，是市府列管之重大工程建設，於1樓利用多目標使用設置東門圍下里聯合活動中心，提供停車、集會場所等公共服務，整體工程於今年10月申報竣工，預計於明年1月開放民眾使用。

副市長趙卿惠認為，青年路立體停車場無論是在設計或是施工階段，都與基地內的榕樹保持良好的互動，並與建築物正立面互相輝映，是公共工程中少有的做法。也期勉施工團隊能加速趕工，盡速完成停車場內各項土建、機電系統調整與改善工作，以提供民眾優質的停車環境，同時也請交通局加強與工務局、消防局橫向溝通，加速行政程序，以盡早取得使用執照並開放使用。

交通局長王銘德表示，東區青年路停E8立體停車場鄰近台南神學院、成功大學以及台南火車站的重要交通節點，施工團隊在2021年12月開工後歷經了各項疫情與氣候的考驗，於施工期間除審慎針對周邊鄰房進行嚴密的監測外，也對基地內近85年樹齡的老樹提供完善的養護作業。

交通局在今年10月完成竣工確認後，11月辦理初驗作業，同步提送使用執照申請，同時完成委外經營廠商遴選，在完成各項驗收細節調整後，即可進場整備智慧停車管理系統，提供便捷的停車環境。