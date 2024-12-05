民主聖地地標中央噴水圓環 修繕預算爭議聲中過關…嘉市府辦說明會

嘉義市政府明年編3600萬元，修繕民主聖地地標中央噴水圓環，議會審查預算引發議員及公民團體質疑，上午議會通過預算，議員王浩要求規畫施工過程，公開透明，完善周邊人行道；市府建設處說，本月將在東、西區各辦1場說明會，廣納民意。

建設處編列中央噴水圓環改善預算3600萬元，議會聯審，公民團體到議會外舉牌陳情，質疑委外規畫設計過程不透明，未廣納民意，最後議會同意「文字修正」後，照原編通過，建設處將「改善」字樣修改為「修繕」，符合工程意旨。

上午議會閉幕，完成市府明年度總預算二、三讀會，唯一保留發言權的議員王浩說，中央噴水圓環修繕工程細部設計，建設處未提報資料，引發不透明疑慮，他要求規畫設計執行過程公開透明，周邊人行道改善，要符合人本交通目標精神。

市府建設處說，外傳「噴水池要拆」、「KANO雕像要換」或擔心市府「暗渡陳倉」，都是「竹篙湊菜刀」、「張飛打岳飛」說法，中央噴水池修繕規畫，會納入公民參與。

執行修繕中央噴水圓環3大保證：保留KANO精神及棒球投手雕像；絕對不會拆除圓環；本月在東、西區各辦1場說明會，讓全民參與，發文給里長、議員、委員，並在臉書等公開資訊，讓大家有充分時間參與，說明會聽取大家意見納入規畫報告。