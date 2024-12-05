快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

民主聖地地標中央噴水圓環 修繕預算爭議聲中過關…嘉市府辦說明會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市民主聖地地標中央噴水圓環修繕預算爭議聲中過關。圖／嘉市府提供
嘉市民主聖地地標中央噴水圓環修繕預算爭議聲中過關。圖／嘉市府提供

嘉義市政府明年編3600萬元，修繕民主聖地地標中央噴水圓環，議會審查預算引發議員及公民團體質疑，上午議會通過預算，議員王浩要求規畫施工過程，公開透明，完善周邊人行道；市府建設處說，本月將在東、西區各辦1場說明會，廣納民意。

建設處編列中央噴水圓環改善預算3600萬元，議會聯審，公民團體到議會外舉牌陳情，質疑委外規畫設計過程不透明，未廣納民意，最後議會同意「文字修正」後，照原編通過，建設處將「改善」字樣修改為「修繕」，符合工程意旨。

上午議會閉幕，完成市府明年度總預算二、三讀會，唯一保留發言權的議員王浩說，中央噴水圓環修繕工程細部設計，建設處未提報資料，引發不透明疑慮，他要求規畫設計執行過程公開透明，周邊人行道改善，要符合人本交通目標精神。

市府建設處說，外傳「噴水池要拆」、「KANO雕像要換」或擔心市府「暗渡陳倉」，都是「竹篙湊菜刀」、「張飛打岳飛」說法，中央噴水池修繕規畫，會納入公民參與。

執行修繕中央噴水圓環3大保證：保留KANO精神及棒球投手雕像；絕對不會拆除圓環；本月在東、西區各辦1場說明會，讓全民參與，發文給里長、議員、委員，並在臉書等公開資訊，讓大家有充分時間參與，說明會聽取大家意見納入規畫報告。

建設處表示，中央噴水圓環修繕委託規畫設計案，將在規畫報告通過後，才會進行基本設計、細部設計等階段工作，圓環區域整體人本交通空間需整體改善，會在說明會與市民交流意見。

嘉市民主聖地地標中央噴水圓環修繕預算爭議聲中過關。圖／資料照片
嘉市民主聖地地標中央噴水圓環修繕預算爭議聲中過關。圖／資料照片

人行道 嘉義 議員

延伸閱讀

台中人現省120！搭「雙層觀光巴士」玩台中只要50元　台中必訪熱門地標一次打卡超輕鬆

桃園大溪削平三元一街人行道惹議 本月完工看法兩極

嘉市特搜隊未取得認證缺這建設 議員要求提升消防安全量能

嘉市「棒球原鄉」未轉播12強 議員批未回應球迷對賽事期待

相關新聞

深入AI重鎮 台南捷運藍延線設15座車站、在高鐵3鐵共構

台南捷運藍延線銜接第一期藍線，從市區推展至仁德、歸仁、關廟及沙崙綠能科學城，市府交通局在仁德、歸仁、及關廟等3區舉辦綜合...

強風吹斷？移動國土外傘頂洲燈塔變矮 航港局澄清原因：人為的

嘉義縣外海外傘頂洲沙源不斷流失，面臨消失，最近媒體報導觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，...

台南近期空品已達「不健康」 衛生局籲：外出應戴口罩

近期受東北季風影響，台南一早部分地區天空灰矇矇，南市衛生局也提醒，台南近日部分地區時段空氣品質指標（AQI）已達到「不健...

以「洋流」為意象 南美館年末「版畫浪潮」來襲開展

版畫浪潮來襲，台南市立美術館與中華民國版畫學會合作，即日起至明年3月舉辦「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，以「洋流」...

打造雲林左岸咖啡 雲林溪流動藝術饗宴本月將登場

雲林縣斗六市雲林溪歷經多年整治、掀蓋工程，從臭水溝搖身一變為親水空間，縣府將於本月21、22日在雲林溪流域舉辦流動藝術饗...

台南青年路立體停車場趕農曆年前啟用 增2百多個停車格

台南市東區青年路停E8立體停車場於11月完成初驗作業，刻正進行細部調整及改善作業，交通局正加速審查作業及落實各項整備工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。