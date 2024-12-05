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南市府、台灣外國記者會交流 黃偉哲盼多理解台南

中央社／ 台南5日電

台南市政府和台灣外國記者會（TFCC）昨天舉辦「台南400」交流會，台南市長黃偉哲希望國際媒體多理解台南市，也呈現台灣均衡發展和台南優勢潛力。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府和台灣外國記者會（TFCC）的交流會，產官學界雲集，與會記者來自日經亞洲、CNN、新蘇黎世報等多家外國媒體和通訊社，就台南400市政亮點、國際情勢、文化、經貿、高科技、觀旅等城市發展交流。

黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，豐盛文化底蘊和最先進高科技產業並存，呈現獨特城市樣貌。2024年台南面向國際400年，睽違16年舉辦台灣燈會，台灣文博會、台灣設計展等系列大型活動接連登場，展現台南文化深度與多元魅力。

黃偉哲表示，台南高科技產業進步不停歇，南部科學園區產值已居全國之冠，再結合沙崙智慧綠能科學城產業鏈優勢，讓台南在半導體、再生能源、AI（人工智慧）領域展現強大競爭力，吸引國內外大廠投資。

台灣外國記者會是在台國際記者社團，協助外國記者及新聞工作者進行新聞蒐集、資訊交流，致力舉辦各式活動和促進新聞發展，會員涵蓋駐台主要外國記者。

記者會 黃偉哲

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