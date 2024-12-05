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台南捷運藍延線公聽會蒐集意見 更符合在地需求

中央社／ 台南5日電

台南捷運推動中，第1期藍線延伸線完成綜合規劃期末成果，台南市政府已在仁德區、歸仁區及關廟區共舉辦3場公聽會，蒐集意見，納入綜合規劃報告檢討評估，更符合在地需求。

台南市政府交通局今天指出，參與公聽會民眾多關注第1期藍線和第1期藍線延伸線建設期程、施工期間交通影響、高鐵站與捷運站轉乘規劃、及路線沿線場站如何帶動地方發展。

交通局表示，第1期藍延線可行性研究由行政院審查中，爭取民國113年底核定，綜合規劃也同步完成將送交通部審議，以加速推動藍延線整體建設期程，縮短和第1期藍線計畫進度。

至於第1期藍延線BH06站和雙鐵連通，也已完成銜接轉乘規劃，高鐵台南站東側將和BH06站連接，並連結未來新設人行空橋銜接周邊開發區；藍延線沿線除場站採TOD方式規劃，將透過捷運整體開發及多元運具整合構築新市鎮，有效利用捷運場站周遭土地。

此外，施工期間交通影響已納入環境影響評估，且進行分析模擬及研提改善方案，近期將召開環境影響評估公開會議說明。

交通局表示，藍延線和藍線密不可分，且串聯府城及沙崙重要路線，藍延線及規劃中深綠線也將構成台南科技產業十字路網，對台南市未來發展影響深遠。

交通局資料顯示，捷運藍延線採和藍線、深綠線相同的高架單軌系統，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第1期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城。

交通局規劃由藍線B01站（大橋）往返藍延線BK08站（關廟國中）的關廟線，及由藍延線BK01站（家樂福）往返BH07站（沙崙綠能科學城）的高鐵線，以提供南關線居民通學、通勤及高鐵乘客往返市區運輸服務。

台南 捷運

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