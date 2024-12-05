老舊公寓大廈修繕申請案倍增 南市明年編1300萬鼓勵申請

鑑於早期興建的公寓大樓因設備老舊損壞，公共設施缺乏維護成為公安隱憂，台南市公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫，從2022年開辦至今，受理案件從66件增加到158件，工務局明年擴大編列1300萬元，是該筆預算首度破千萬元，鼓勵公寓大廈申請為居住環境把關。

市府工務局使用管理科說，補助對象為領取使用執照滿5年，且依規定成立管委會或推選管理負責人並向市府報備，即符合基本申請資格；補助項目高達10項，又以消防安全設備維護、共用空間防水修繕、公共通道地坪修繕、外牆安全檢測占多數，像是外牆磁磚剝落也可申請補助。

工務局統計從2022年開辦受理66件、核定50件，補助約347萬元；2023年受理102件、核定51件，補助約490萬元；今年受理158件、核定88件，補助670萬元，創歷年新高，今年共促成88個社區透過申請補助，總計完成6411萬元修繕工程。

不過因補助不超過50％，最高補助25萬元，有些社區提出申請後卻卡在經費不足，導致未能成案，是受理件數與核定件數有落差主因，不過工務局估計申請社區申請案會日益增加，明年度編列1300萬元，希望能造福更多公寓大廈。