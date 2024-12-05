快訊

吳明達槍擊案幕後角頭郝廣民車禍 警界、道上兄弟驚訝

LINE ID設定有禁忌！官方示警注意3件事 這行為「有1次更名挽救機會」

瓊瑤辭世 退休台師大教授回憶：大學採訪初見瓊瑤卻夢想破滅

聽新聞
0:00 / 0:00

強風吹斷？移動國土外傘頂洲燈塔變矮 航港局澄清原因：人為的

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截(左)，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險，航港局澄清人為矮化。記者魯永明／翻攝
嘉義縣觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截(左)，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險，航港局澄清人為矮化。記者魯永明／翻攝

嘉義縣外海外傘頂洲沙源不斷流失，面臨消失，最近媒體報導觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險。交通部航港局邱姓主任管理員澄清，鋼構塔座是能源局建造，燈具由航港局安裝，為安全去年將60公尺高的塔座降低，改為17公尺，是人為矮化並非強風吹斷。

移動國土外傘頂洲，是台灣沿海最大沙洲，由濁水溪泥沙沖積而成，面積原有千餘公頃，行政區劃屬雲林縣口湖鄉，不斷往南漂流，現今位在嘉縣東石鄉外海5公里，沙源減少面積不斷縮小，風吹浪淘，造成蚵田區淤積，政府與民間合力進行護沙行動。

嘉縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，今年颱風多，外傘頂洲流失情形嚴重，以前燈塔高大壯觀，是沿海照明燈，燈塔疑遭凱米強風吹斷，沙源流失影響養蚵業及觀光漁筏，燈塔保障往來貨輪安全，如何恢復以往風貌，請相關單位想想辦法。

交通部航港局邱姓主任管理員說，民間所稱外傘頂洲燈塔，就是「塭港堆」塔澄，2016年13公尺高燈塔因沙源流失倒塌，附近有能源局以鋼構施設60公尺高測風塔，去年為防強風吹倒，能源局將塔高降低改為17公尺，與航港局共用，航港局改用射得更遠光源更強燈具，漁民、遊客遠望如折斷，事實上是人為矮化，施工前公告在航港局網站。

邱姓主任管理員表示，塭港堆塔澄的功能有二，一是做為台南國聖港燈塔與澎湖東吉嶼燈塔之間的輔助燈塔，二是標示沙洲，提醒往來貨輪船隻注意，繞道航行。

嘉義縣觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險，航港局澄清人為矮化。記者魯永明／翻攝
嘉義縣觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險，航港局澄清人為矮化。記者魯永明／翻攝
民間所稱外傘頂洲燈塔，就是航港局「塭港堆」塔澄，，2016年13公尺高燈塔因沙源流失倒塌，附近有能源局以鋼構施設60公尺高測風塔。記者魯永明／翻攝
民間所稱外傘頂洲燈塔，就是航港局「塭港堆」塔澄，，2016年13公尺高燈塔因沙源流失倒塌，附近有能源局以鋼構施設60公尺高測風塔。記者魯永明／翻攝

嘉義 外傘頂洲 燈塔 航港局

延伸閱讀

陸籍貨輪擱淺野柳 航港局：除油作業已完成七成

陸輪擱淺野柳岬 海洋汙染危機紓緩 船上油料已抽除七成

又見小艇摸黑在高雄港捕魚 航港局：最高可罰50萬元

陸籍鈺洲啟航輪分次抽除殘油 航港局限期船東提船體移除計畫

相關新聞

強風吹斷？移動國土外傘頂洲燈塔變矮 航港局澄清原因：人為的

嘉義縣外海外傘頂洲沙源不斷流失，面臨消失，最近媒體報導觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，...

台南建案挖深9米 明年實施3階段勘驗

南部近年房市熱，大樓建案增多，台南下半年就有146案，然而今年就發生兩起大樓建案開挖地下室，出現地基塌陷釀周邊鄰宅受損，...

台南跨年晚會 「幻藍小熊」同樂

台南市耶誕跨年系列活動，21日、28日、31日將連辦3場大型演唱會，昨公布第2波卡司，跨年當天有天團玖壹壹、金曲歌后孫盛...

南市後壁旌忠廟列文化資產歷史建築 主委反彈力主改建

台南後壁下茄苳旌忠廟上月底確定登錄為有形文化資產中的「歷史建築」，廟方爭取改建卡關，市府人員今現勘，寺廟主委王子豪不悅說...

台南400宴精緻辦桌預約 限量400桌不到5分鐘完售

台南市府29日將在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」，邀請台南4名知名總舖師設計10道菜色；今天中午12...

南市洋香瓜「瘋欉」災損 東山、白河瓜農盼救助

台南東山、白河康芮颱風災後農損持續；指稱所栽種的洋香瓜出現「瘋欉」長不大窘況，立委賴惠員獲報後今邀農政單位會勘，希望爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。