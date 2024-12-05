強風吹斷？移動國土外傘頂洲燈塔變矮 航港局澄清原因：人為的

嘉義縣外海外傘頂洲沙源不斷流失，面臨消失，最近媒體報導觀光漁筏業者發現，外傘頂洲地標燈塔被強風吹斷，剩下半截，影響觀光，對來往貨輪恐有潛在危險。交通部航港局邱姓主任管理員澄清，鋼構塔座是能源局建造，燈具由航港局安裝，為安全去年將60公尺高的塔座降低，改為17公尺，是人為矮化並非強風吹斷。

移動國土外傘頂洲，是台灣沿海最大沙洲，由濁水溪泥沙沖積而成，面積原有千餘公頃，行政區劃屬雲林縣口湖鄉，不斷往南漂流，現今位在嘉縣東石鄉外海5公里，沙源減少面積不斷縮小，風吹浪淘，造成蚵田區淤積，政府與民間合力進行護沙行動。

嘉縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，今年颱風多，外傘頂洲流失情形嚴重，以前燈塔高大壯觀，是沿海照明燈，燈塔疑遭凱米強風吹斷，沙源流失影響養蚵業及觀光漁筏，燈塔保障往來貨輪安全，如何恢復以往風貌，請相關單位想想辦法。

交通部航港局邱姓主任管理員說，民間所稱外傘頂洲燈塔，就是「塭港堆」塔澄，2016年13公尺高燈塔因沙源流失倒塌，附近有能源局以鋼構施設60公尺高測風塔，去年為防強風吹倒，能源局將塔高降低改為17公尺，與航港局共用，航港局改用射得更遠光源更強燈具，漁民、遊客遠望如折斷，事實上是人為矮化，施工前公告在航港局網站。

邱姓主任管理員表示，塭港堆塔澄的功能有二，一是做為台南國聖港燈塔與澎湖東吉嶼燈塔之間的輔助燈塔，二是標示沙洲，提醒往來貨輪船隻注意，繞道航行。