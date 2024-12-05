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台南跨年晚會 「幻藍小熊」同樂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南囝仔唱過年 台南市長黃偉哲（中）宣布女團GENBLUE幻藍小熊將在台南跨年演唱會登台，其中成員采甄（右二）是安平人。記者吳淑玲／攝影
台南囝仔唱過年 台南市長黃偉哲（中）宣布女團GENBLUE幻藍小熊將在台南跨年演唱會登台，其中成員采甄（右二）是安平人。記者吳淑玲／攝影

台南市耶誕跨年系列活動，21日、28日、31日將連辦3場大型演唱會，昨公布第2波卡司，跨年當天有天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、女團GENBLUE幻藍小熊等，其中幻藍小熊成員采甄來自安平，她直言，能在故鄉跨年演出很期待。

「堪稱全台跨年CP值最高！」市府指出，21日搖滾耶誕演唱會在永華市政中心西側廣場，晚間6時半到10時，先前首波公布卡司，包括五堅情、麋先生、艾薇、陳華、Bettii杯緹，其他待公布，主持人為藍藍。

黃偉哲公布第2波卡司，28日南瀛草地音樂會在新營區南瀛綠都心公園，預計晚間6時半到9時半，邀請到八三夭、高爾宣、王ADEN、PIZZALI、陳忻玥，主持人為在影集「影后」飾演SEGA老師的陳彥嘉；至於31日台南好Young跨年晚會，卡司名單包括玖壹壹、孫盛希、曾沛慈、男團FEniX、男團AcQUA源少年，還有來自日本女團@onefive，及首支由南韓出道的女團GENBLUE幻藍小熊，主持人待定。

幻藍小熊6名成員都有出席宣傳，當中的采甄來自台南安平，她說，台南不只是故鄉也是夢想的起源地，小時候每到年底最期待是跨年晚會，「我都會拉同學從早上7點多就坐在前面等」，看到台上發光發熱的前輩，更堅定想要成為站在台上那個人。

黃偉哲說，還有最後一波卡司公布，「來台南跨年，就對了」。

台南 跨年晚會 黃偉哲

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