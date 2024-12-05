台南建案挖深9米 明年實施3階段勘驗

南部近年房市熱，大樓建案增多，台南下半年就有146案，然而今年就發生兩起大樓建案開挖地下室，出現地基塌陷釀周邊鄰宅受損，市府指出，明年元月起實施新制，開挖9公尺就要採3階段勘驗稽查；營造業者憂心，恐拖長工期。

今年3月，皇龍建設於五妃街與西門路口的建案，因連續壁施工疏失，導致路面崩塌形成巨坑，甚至吞噬1輛貨車，搶救過程還造成超高吊車翻覆，場面驚悚；隔月北區北華街1處危老建案開挖地下室，也導致鄰近住宅傾斜。南市工務局表示，皇龍建設案事故次日就完成修復，並於改善後復工，而北華街建案目前正與受損住戶協商解決，將持續督促建商採取完善的防護措施。

工務局長陳世仁表示，明年起3階段勘驗稽查方式，施工方須主動申請市府委託的專業單位進行檢驗，分別在擋土牆施工階段、擋土壁完成尚未開挖階段，以及地下室開挖達設計深度階段進行；陳世仁也說，目前各類工程多採不定時抽查方式，未來全面申報將使管理更為周延，並且定期公布勘驗結果。

陳世仁說，台北、新北採12公尺為申報標準，台南更高標準，展現對施工安全的重視。市議員沈震東認同說，這樣做才能保障市民的安全，預防勝於治療。

1名南部建商認為，新制出發點立意良好，但市府有無即時稽查勘驗的量能？倘若每挖一個階段就要等待稽查，其實更增加不確定因素及危險性，再者，施工成本以「天」計算，等待的稽查時間每天可能損失幾十萬元，連帶影響建案整體進度，建議市府與業者討論讓管理辦法更完善。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐認為，台南規定不一定他山之石可以攻錯，高雄管制已非常嚴格，他自己公司還委請監測公司24小時監控施工；高市不動產開發公會理事長陸炤廷說，市府對建案的事前預防相對要求嚴謹，不須訂立開挖9公尺就要稽查，否則每個建案隨便一挖都超過9公尺，變成所有工地都要查。