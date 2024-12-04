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南市後壁旌忠廟列文化資產歷史建築 主委反彈力主改建
台南後壁下茄苳旌忠廟上月底確定登錄為有形文化資產中的「歷史建築」，廟方爭取改建卡關，市府人員今現勘，寺廟主委王子豪不悅說「難道文物有比人命重要嗎？」再度引發熱議。
台南市政府文資處長林喬彬今率隊前往了解，王子豪不滿說，如果地震來時倒塌壓傷人，絕對要求你們（文資處）負責。林喬彬允諾會輔導廟方提補強計畫，化解火爆氣氛。
旌忠廟傳聞已有200多年歷史，1963年重建時，由大木作司阜陳專琳設計、文化部指定「人間國寶」暨「第五屆國家文化資產保存獎」得主許漢珍司阜及其父許銅爐劃場，國寶彩繪大師蔡草如施作全廟彩繪，於1967年竣工。
今年4月管委會以安全等因素為由計畫將廟宇重建，遭不少信徒反對，還提報登錄文資，爭取保留。台南市政府文資處邀專家學者經審議後，上月26日第五度審議後決議登錄為歷史建築，現有寺廟建築將獲保留。
該案在地方意見不一，主張原地重建的管委員迄今仍不滿，私下痛批是有心人士刻意阻擋重建。也向市長黃偉哲陳情要求撤銷決議。
今天市府文資處現勘時，王子豪更不悅說，旌忠廟經常下雨漏水，工作人員在廟內辦公還得撐傘，當初土木技師鑑定旌忠廟有建物耐震疑慮，所以才規畫整建相關方案，後來擲筊請示神明，「原地重建」的方案獲3個聖筊，「人命無價」，如果真的發生事情，沒人扛得起這個責任。
林喬彬則說，若廟方不服文資審議結果，有權提出行政救濟；文資處會先輔導廟宇提補強計畫，政府會補助相關工程經費，若金額過大，也會協助向中央爭取。
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