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台南400宴精緻辦桌預約 限量400桌不到5分鐘完售

中央社／ 台南4日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者萬于甄／攝影

台南市府29日將在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」，邀請台南4名知名總舖師設計10道菜色；今天中午12時開放預購，限量400桌、4000個名額，不到5分鐘完售。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，今天中午12時開放民眾透過ibon網路售票系統或全台7-11門市ibon機台報名，不到5分鐘，限量400桌共4000個名額就已被搶購一空，後續將進行清票與確認，若有未完成結帳名額，將另行釋出受理預購。

市長黃偉哲2日出席台南400宴行銷活動時表示，台南400宴每桌都有新台幣3萬元價值，卻只要1萬2000元就可品嘗到，真的非常超值，保證好吃到想要打包，並預期限量名額開放預約後必定「秒殺」，果然今天很快就完售。

觀光旅遊局指出，此次邀集台南4名知名總舖師打造專屬菜色，重現多道經典招牌菜，並結合台南在地特色食材研發新料理，讓民眾體驗經典台菜、精緻辦桌美味享受。

觀光旅遊局指出，10道佳餚包括五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋干貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、金玉滿彩水果塔、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋，每道都是最有台南味的辦桌美食。

台南 辦桌

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