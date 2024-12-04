南市洋香瓜「瘋欉」災損 東山、白河瓜農盼救助

台南東山、白河康芮颱風災後農損持續；指稱所栽種的洋香瓜出現「瘋欉」長不大窘況，立委賴惠員獲報後今邀農政單位會勘，希望爭取現金救助彌補損失。

包括賴惠員、農業部農糧署副署長姚志旺、東山農會總幹事余淑琴等人今下午前往農田勘災，賴惠員表示，接到白河區、東山區農民反應時，第一時間就盡速安排相關單位現勘，遇到颱風這種不可抗力的天災因素，農民也束手無策。

余淑琴表示，在地農民反應康芮颱風過後，風勢過大導致隧道式網室吹毀，田間淹水情形嚴重，使得洋香瓜災損情形嚴重，農民都有拍照存證，希望農業單位可以盡速彙整災情，研擬相關補助補貼農民損失。

賴惠員說，農業部已公告北門、將軍、七股、安南區等地洋香瓜天然災害現金救助辦法，將建請區公所速統計災損面積，並督促農業部農糧署也盡速公告東山區與白河區現金天然災害補助辦法，彌補農民損失。

賴指出，東山、白河區因為颱風後持續異常天氣，不照節氣的冷熱交替跟降雨情形，導致重新種植的洋香瓜種苗，普遍出現「瘋欉」完全長不大，生長情形不如預期，可預見又是一次天然災害導致災損，建請農業相關單位儘速研擬相關對策，現金救助以外，更要針對天氣異常提出更前瞻的農業政策。