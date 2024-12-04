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韓國宣布戒嚴是否影響跨年韓團卡司 黃偉哲坦言昨晚沒睡好
台南好Young耶誕跨年活動卡司備受矚目，今天公布第二波，媒體詢問韓國昨晚突然宣布戒嚴是否擔心影響跨年邀請韓團，市長黃偉哲表示昨晚沒睡好就是怕有影響，幸好6小時就落幕，相信對跨年的表演沒有影響。
台南市政府今天公布跨年晚會第二波卡司，除了日本女團外還有在韓國發展的「GENBLUE幻藍小熊」，「GENBLUE幻藍小熊」女團6名團員出席記者會，黃偉哲準備蘭花絲巾送給她們，期許幻藍小熊能像台南蘭花一樣，揚名國際；「GENBLUE幻藍小熊」也準備印有團名的外套與專輯回贈。
該團一首COCO舞在韓國引爆話題，6名團員中有韓國人也有來自台南的成員采甄，對於能在自己的故鄉演出，並與大家一起跨年，感到十分榮幸與期待。「GENBLUE幻藍小熊」平常都在韓國發展，今天專程回來參加記者會，幸好沒受到戒嚴的影響，接著看到他們就是31日跨年晚會了。
黃偉哲表示，今天公布的許多卡司，其實都是許多年輕朋友、網友們敲碗的結果，有金曲獎的天后、在地本土天團，也有點閱率破五千萬傳唱度超高的歌手，另外還有今年世界棒球12強的台灣英雄要跟大家一起跨年，精彩度吸睛度都是全國數一數二。
接下來還有最後一波卡司的公布，請粉絲們耐心等待，「台南沒有最好，只有更好」、「來台南跨年，就對了」。
12月28日南瀛草地音樂會卡司陣容八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、其他卡司待公布。主持人：陳彥嘉。
12月31日台南好Young跨年晚會，卡司有玖壹壹、@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、其他卡司待公布。主持人：待公布。
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