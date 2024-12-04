搶小龍年年菜商機 南市勞工局行銷庇護工場產品

明年蛇年將至，台南市政府勞工局今攜手轄內7家庇護工場，推出多項應景年菜禮盒，即日起預訂享優惠，邀請市長黃偉哲擔任代言人，除品嘗美味小龍年年菜，也能享優惠兼做愛心。

勞工局今在官田區農會開記者會，現場安排12樣精美年節獻禮，有喜憨兒台南場製作的6款經典年菜、蓮心園的鮮翠綜合美生菜、展翼的蛇翼祥瑞禮盒、菩提澄園的澄園春韻禮盒、安平康家福田的戀戀夏豆禮盒，以及由吉茂製作的金蛇鴻運獎牌與客製化新春年節賀卡，從年菜、飯後甜點到賀卡、紅包袋等年節商品，應有盡有。

市府勞工局長王鑫基、勞動部發展署雲嘉南分署長劉邦棟、官田區長洪聰發、官田農會總幹事林定億、市議員吳通龍等人也出席，

擔任代言人的黃偉哲表示，一樣要吃年菜，當然要吃有愛心味年菜，除年菜庇護工場也推出健康的美生菜禮盒，以及各式伴手禮，買了以後還可參加台南購物節，今年只要消費滿50元就可以獲得抽獎機會，加入台南購物節官方LINE帳號即可直接在手機上進行登錄，並享有「幫我兌獎」功能，讓中獎通知更便利，活動至明年2月15日止，可謂一舉數得。

勞工局就業促進科表示，欲採購庇護工場好禮，可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線:（06）2991111轉8459陳小姐，即日起至明年1月13日止，年菜單品預購3盒95折，5盒以上88折優惠，

另提供各家庇護工場聯絡資訊如下: