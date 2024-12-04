永續提升人行安全 嘉市府攜手立委爭取到國土署2.4億元明年執行

嘉義市重視市民行人交通安全，申請內政部國土署第2階段「永續提升人行安全計畫」，市府在縣市競爭中提案申請補助。立委王美惠多次質詢提案，要求中央補助提升市民及行車安全，國土署今天核定補助嘉市13件共2億4千萬元。

市府工務處長蘇文崎說，今天接到國土署核定補助13件人行道經費公文，將依程序，辦追加減預算送議會審議，預定明、後年，執行永續提升人行安全計畫。

王美惠感謝國土署挹注嘉市經費，「永續提升人行安全計畫」是國家重大政策，中央回應嘉市對人行品質提升期待，行人道鋪設或道路安全的改善，都還有進步空間，也多次安排會勘，讓中央實地了解地方需求。

這次競爭型計畫補助，共核定13件，工程總金費約為2億8千萬元，中央補助2億4千萬元，縣市府財政最高補助比率84%。王美惠強調，改善人行及交通安全，中央與地方合作是關鍵，在大家通力合作下，才能提升人行道路安全及舒適度。

核定案件如下：民族路 (吳鳳北路至啟明路)人行道總經費3,716萬元、中央補助3,121萬；民族路（新民路至民生北路）總經費3,225萬元、中央補助2,709萬；民生國中、興嘉國小校園人行安全總經費2,200萬、中央補助1,848萬；文雅國小周邊人行環境總金額1,000萬元、中央補助840萬。

友愛路（文化路至興達路）總經費830萬元、中央補助697萬元；文化路(文華路至華興橋)總經費608萬、中央補助511萬；世賢路 (保安二路至八德路)總經費4,323萬元、中央補助3,632萬元。

新民路 (上海路至重慶路)總經費2000萬、中央補助1680萬；林森西路 (北榮路至文化路)總經費4,600萬、中央補助3,864萬元；育人國小周邊總金額1,000萬、中央補助840萬元；舊嘉義菸廠街廓總經費1,400萬、中央補助1,176萬元；易肇事路口改善6處3,703萬元中央補助3,109萬。