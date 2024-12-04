巷仔Niau榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，可愛淘氣造型引起討論，承載臺南文化元素的設計，不但成為活動最佳代言，更獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯臺南作為臺灣文化首都的高度與意涵。

文化局表示，Taiwan Design BEST 100由關注設計、風格領域的《Shopping Design》成立，是近年臺灣設計圈十分具影響力、指標性的獎項之一，每年會由編輯部依據當年度的觀察，挑選出100件最精彩且值得分享的設計案例，頒予年度獎項肯定設計師的巧思與行動；「巷仔Niau」是繼去年大地藝術季後，文化局再一個重量級的得獎作品；此次作為2024台灣文博會-臺南概念展區內展間之一的「人文實驗室」，以「神遊織都」為主題，由臺南在地藝術家楊育維、陳豪恩以及在地企業「仁美商標」攜手合作打造，呈現臺南在信仰、工藝與居民日常生活所承載的文化內涵，也獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」的「年度在地文化新演繹」獎。

文化局指出，「巷仔Niau」除了造型討喜以外，作品身上包括俗稱「鯤鯓」的濱海沙洲、還有荷蘭帆船、老鼠等重要意象，具體而微地點出臺南與大航海時期的連結，相當富有創意，連素來「貓毛」的臺南人都很買單。「巷仔Niau」的初始設計並非現在的樣子，最早設計團隊是以虎爺發想，並且以橘紅色為主色調，設計成「大貓」的意象，然而缺乏與臺南的連結及特色，使進度陷入僵局。

後續討論過程中，南市文化局長謝仕淵以其歷史專業視角，提出成大歷史系助理教授簡宏逸，對麒麟尾貓在17世紀海上貿易中移動的相關研究，因此創造出將臺南、貓與大航海時代海上貿易等緊密連結的關鍵文化元素，設計團隊在文化局的協助下重新設計與修改，可愛討喜又能凸顯文化高度的巷仔Niau因而誕生，並成功在2024台灣文博會上亮相，也成為眾多市民喜愛的臺南吉祥物。

文化局強調，「巷仔Niau」成功地帶出臺南品牌，也受到各界的歡迎跟肯定，更有不少民意代表要求作為臺南的城市IP。

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