台南好Young跨年卡司！日本女團首次海外跨年 還有超勵志的女團故事

台南好Young耶誕跨年晚會第二波卡司今天公布，有本土天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、GENBLUE幻藍小熊等多組超強卡司陪，日本新日式個性女子團體@onefive首次海外跨年獻給台南；12月28日搖滾天團八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥等超人氣歌手新營開唱。

在韓國出道的「GENBLUE幻藍小熊」一首COCO舞在韓國引爆話題、帶動流行，今天出席記者會，6名成員當中的采甄來自台南安平，出道故事超勵志，她說，台南不只是故鄉也是夢想的起源地，小時候每到年底最期待是台南Young的跨年晚會，都會拉同學從早上9點多就坐在前面等。看到台上發光發量的前輩，更熱血堅定想要成為站在台上的那個人。

采甄說，對於能在自己的故鄉演出，並與大家一起跨年，感到十分榮幸與期待。GENBLUE幻藍小熊也不約而同的表示，COCOCO歌詞中展現追逐夢想與未來的勇氣與決心，她們會持續帶著這種熱情與勇氣帶給大家精彩的表演。

台南市長黃偉哲公布第2波卡司陣容，12月28日在新營邀請到超紅的搖滾天團八三夭；創作歌手高爾宣OSN；擅長抒情R&B超強創作能量的歌手王ADEN；千禧年的新生代饒舌歌手PIZZALI；華語歌壇近期竄起的OST專業戶陳忻玥，專輯中的3首新歌〈 Lonely 〉、〈Bounce〉、〈Didn't We Have Fun?〉皆獲選成為Netflix強檔戲劇《影后》的插曲。

主持人由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現，陳彥嘉本身也是土生土長的台南人，過去也曾主持過台南耶誕跨年系列活動，這次可以以主持人加上演員的身分回到台南，特別的開心。

12月31日跨年卡司名單有，本土天團玖壹壹；金曲獎最佳女歌手孫盛希；以及解鎖金曲獎、金馬獎、金鐘獎3金入圍成就並獲得金鐘戲劇節目女配角獎的歌手曾沛慈；實力偶像全能男團FEniX、潛力超能量男團AcQUA源少年；還有來自日本的新日式個性女子團體@onefive，以及首支由南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，無論舞技、歌藝、顏值都讓人驚艷。

黃偉哲強調，歷年來「台南好Young」跨年活動的卡司，集結台、韓、日等多國超夯藝人及團體，精采表演讓民眾津津樂道，甚至在市長臉書留言、許願表演名單，接下來還有最後一波卡司的公布，請粉絲們耐心等待，「台南沒有最好，只有更好」、「來台南跨年，就對了!」。