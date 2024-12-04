影／大樓建案開挖釀巨坑意外 南市明年起深開挖須申報

台南市大樓建案蓬勃發展，僅下半年即有146件案，今年市區內接連發生兩起建案導致地基塌陷的意外，不僅造成道路巨坑，還導致周邊住家的地基受損、傾斜。台南市政府工務局宣布明年1月起將實施「建築工程深開挖管理」新制，開挖深度達9公尺者即需申報，該標準較台北、新北12公尺的規範更為嚴格。

今年3月，皇龍建設於台南市五妃街與西門路口進行大樓建設，因連續壁施工疏失，導致路面崩塌形成巨坑，甚至吞噬一輛貨車，搶救過程中吊車亦翻覆，場面驚悚。同年4月，北區北華街一處危老建案因地下室開挖施工，導致鄰近住宅傾斜，目前相關訴訟與賠償問題尚在處理中。

台南市工務局長陳世仁表示，新制將以3階段勘驗稽查方式，全面強化施工管理。施工方需主動申請市府委託的專業單位進行檢驗，分別在擋土牆施工階段、擋土壁完成尚未開挖階段，以及地下室開挖達設計深度階段進行，以確保開挖施工過程安全無虞，為購屋者與周遭居民提供更有保障的生活環境。

陳世仁指出，目前各類工程多採不定時抽查方式，未來全面申報將使管理更為周延。此外，市府將定期公布勘驗結果，確保資訊透明化。他強調：「以往台北、新北採12公尺為申報標準，台南則選擇更高標準的9公尺，展現對施工安全的重視。」