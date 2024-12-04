台南查獲誘拍草鴞6人送辦 5雛鳥緊急安置照護

林業及自然保育署嘉義分署昨天偕同台南市政府與警方，於台南市歸仁區查獲誘拍干擾草鴞育雛行為，共6人依違反野生動物保育法送辦；5隻雛鳥送往南投生物多樣性研究所照護。

農業部林業及自然保育署嘉義分署新聞稿指出，冬季是保育鳥類草鴞繁殖高峰期，以往曾收到通報指稱，有民眾為拍攝草鴞繁殖育雛珍貴畫面，夜間在草鴞巢區以強光照射干擾行為，嘉義分署與台南市政府、保安警察第七總隊第七大隊決議辦理聯合查緝。

嘉義分署指出，聯合查緝小組昨天共掌握3處草鴞巢位夜間拍攝疑似以強光照射干擾，當場查獲5名誘拍人士及1名把風人員，依違反野生動物保育法，移交保七總隊第七大隊偵辦，並將5隻草鴞雛鳥送往南投集集農業部生物多樣性研究所野生動物急救站照護。

嘉義分署指出，今年度在台南市歸仁區沙崙農場一帶及二仁溪溪畔，共收到3起通報疑似騷擾案件，每次均立即組織聯合查緝行動，依據野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待，如有違反者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。

嘉義分署指出，瀕臨絕種保育類草鴞在台灣數量估計僅約500隻左右，是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖留鳥，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要棲地。

嘉義分署說明，草鴞當前面臨威脅除了棲地喪失與劣化、鼠藥毒害、鳥網誤捕外，因有在地面繁殖特性，易受人為干擾，生存不易，呼籲民眾不要騷擾，留給草鴞更多繁殖空間。