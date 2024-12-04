南市幫高關懷孩子探夢逐光 百家店家擔任學生職涯導師

台南市教育局推動青少年生涯探索班、社區師傅有成，今舉行成果發表會，青年發展署組長張靜瑩表示，教育部已推動4年，剛開始僅2、3百人，到目前已輔導近3千人，快速成長10倍。局長鄭新輝說，南市自行開發社區師傅計畫目前已招募超過百家的社區友善店家擔任學生的職涯導師，協助孩子找到人生目標。

成果發表會在南市政府永華市政中心舉行，市長黃偉哲親至現場勉勵青少年朋友，並頒發感謝狀給協力民間單位台南市教育及兒童青少年發展協會以及課程老師，感謝他們對青少年學生的關懷與協助。

發表會上有17攤動靜態體驗攤位，展示青少年多元課程探索的成果，包含烘焙、餐飲、職涯探索與情緒牌卡、氣球布置、漢娜彩繪、美髮美甲、木工、香草植裁等。黃偉說示，市府相當重視青少年輔導工作並積極提供多元學習課程，透過教育局規畫辦理青少年探索班計畫，輔導15至18歲未升學未就業青少年，以及開發社區師傅計畫，輔導中輟、時輟時復地高關懷學生，協助孩子探索生涯、順利就學或就業；近年來成效良好，已輔導數百人。

青年發展署組長張靜瑩說，青少年生涯探索號是青年署的重點工作項目之一，透過與縣市政府教育局合作，協助青少年順利找到生涯發展方向。此項計畫已推動4年，剛開始時，受輔導僅2、3百人，目前已近3千人。她稱許台南的努力，並指台南的輔導員葉淳禎榮獲今年度全國績優輔導員殊榮。

教育局長鄭新輝表示，南市自行開發社區師傅計畫，提供高關懷學生至社區友善店家進行體驗學習並探索職涯，目前已招募超過百家的社區友善店家擔任學生的職涯導師。學生在專輔人員陪同下，透過學習校園外的知識與技能，幫助他們在過程中獲得成就感與心理支持，進而找到人生目標。