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雲林味與韓國風文化融合 雲林城市耶誕慶典將登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2024雲林城市耶誕慶典將於12月14日舉辦，活動以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，展現跨國文化融合。記者陳雅玲／攝影
2024雲林城市耶誕慶典將於12月14日舉辦，活動以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，展現跨國文化融合。記者陳雅玲／攝影

雲林縣去年舉辦城市耶誕慶典，吸引逾5千多人參加，今年將於12月14日再度舉辦，活動以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，展現跨國文化融合，當天除在雲林科技大學雲泰廳有兩場耶誕音樂會，邀請韓國音樂家、合唱團演出，並將在斗六膨鼠公園舉辦耶誕市集。

雲林縣長張麗善、縣府民政處長蕭德恕、雲林福氣教會創會牧師劉良義、主任牧師曾星富、韓國大地教會牧師鄭雄圭等人今天一同為「2024雲林城市耶誕慶典」活動宣傳，張麗善表示，去年雲林城市耶誕慶典吸引逾5千人參加，園遊會的韓國料理攤位更是在短短一小時內銷售一空，展現雲林民眾對韓國文化的熱情。

她表示，雲林縣長期以來重視文化多元與國際交流，尤其雲林擁有多元的宗教文化，為雲林祈福、庇佑所有鄉親，去年在耶誕慶典晚會現場的感動，至今仍歷歷在目，今年的耶誕慶典特別結合韓國大地教會的參與，展現跨國文化融合的精彩，期待帶給民眾耳目一新的節慶體驗。

劉良義說，今年耶誕慶典以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，12月14日耶誕音樂會將於雲林科技大學雲泰廳舉辦，分上午場（9時30分至12時）和晚場（晚上7時至9時30分）；耶誕市集則於中午12時至下午4時在斗六膨鼠公園舉行，不僅有韓國頂尖音樂家宋松樹（Solnamoo Song）、韓國音樂劇女主角金秀（Kim Soo）帶來表演，還有Pneuma芭蕾舞團和韓國內陸聯合合唱團呈現的藝術盛宴。音樂會索票專線洽雲林福氣教會（05）5326238。

耶誕市集設有韓國美食、韓服體驗、趣味遊戲及國際表演等多項攤位，蕭德恕說，今年耶誕慶典活動以音樂、藝術和美食串聯地方特色，期盼民眾在滿滿的耶誕氣氛中，感受雲林的多元文化融合。

2024雲林城市耶誕慶典將於12月14日舉辦，活動以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，展現跨國文化融合。記者陳雅玲／攝影
2024雲林城市耶誕慶典將於12月14日舉辦，活動以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，展現跨國文化融合。記者陳雅玲／攝影

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