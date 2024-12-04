南市禁漁取締件數增近5倍 迄今尚未正式告發原因曝

台南市政府農業局今發布禁漁期取締成果，違規使用網具共移除68件，較去年大增逾5倍，不過掌握確切行為人困難，迄今未正式告發，農業局持續宣導，籲請漁民配合。

農業局自2019年起公告每年9月1日至10月31日為禁漁期，禁止以蜈蚣網具於「北門潟湖」、「七股潟湖」、「將軍溪」、「曾文溪」、「鹿耳門溪」、「鹽水溪」及「嘉南大圳」等水域，採捕水產動物，農業局每年禁漁期間均會同海巡署及相關單位針對違規使用網具進行查緝。

農業局說，上述區域為貝蟹類重要繁殖區，而蜈蚣網具因網目甚小，誘捕水產動物大小通吃。為有效維南市河川生態及漁業永續經營，呼籲在禁漁區水域從事蜈蚣網具捕魚的漁民，勿使用蜈蚣網具作業，以免網具遭扣留或依漁業法裁罰。

農業局漁業科統計，今年移除件數為68件，較去年14件大增近5倍，累積從108年迄今共移除313件。

據知，上述移除313件，違法者依法可罰鍰3萬元以上15萬元以下，但因無確切行為人，不過迄今都未告發。農業局坦言，因人力有限，當場查獲有現實困擾，只能持續宣導，也盼漁民配合。