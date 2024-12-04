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嘉市餐飲工會2廚師獲全國職場達人盃冠軍 電影「總舖師」真實上演
嘉義市餐飲工會會員蕭宗隆、陳慶湧，參加今年勞動部主辦的全國職場達人盃技能競賽，憑高超廚藝，限時4小時以7道辦桌菜，榮獲總舖師辦桌菜職類冠軍，是工會全國達人盃參賽最高榮譽，獲獎如電影「總舖師」真實版上演，為兌現向榮譽理事長吳聰鄰承諾，周末辦慶功宴分享榮耀喜悅。
蕭宗隆、陳慶湧是辦桌界老師父，都在學校擔任技藝講師，頂著不能輸的壓力出賽，他們說，競賽組他們是年紀最大，總舖師職類要由單位餐飲工會推薦，全國20組參賽，取前3名有獎金，每2人為1組。
總賽程4小時，完成7道辦桌的大菜，每道菜需另備相同作品供評審品嘗及善後整理，食材全部相同，但有規定那些在地材料必需入菜，也規定那些菜餚的食材總數要多少，參賽需超過15種食材。
競賽開始每組給10分鐘寫菜單，總舖師職類競賽：展台、取量、規定食材、符合主題、色香味俱全，蕭宗隆、陳慶湧憑高超廚藝及經驗，頂住壓力，靠默契臨場應變，料理7道澎湃色香味俱全料理。7道冠軍美味料理：「才子佳人七味盤」；「幸福美滿扣八金針」；「鴛鴦富貴雙合魚」；「唐朝一品碰蹄膀」；「永結同心通心鰻」；「萬事如意葫蘆鴨」；「喜宴御品佛跳牆」。
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