台南獲贈全新救災指揮車 強化通訊調度效能
台南市政府消防局獲熱心企業捐贈救災指揮車一輛，今天由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝牌，這輛全新救災指揮車配有完整無線通訊裝備器材，有助強化救災工作調度效能。
捐贈儀式上午於麻豆區台南市消防局第二救災救護大隊舉行，黃偉哲致詞表示，「工欲善其事，必先利其器」，政府資源有限，但民間力量無窮，感謝威致鋼鐵工業公司董事長郭素惠支持消防救災工作，捐贈價值約新台幣200萬元救災指揮車一輛。
黃偉哲指出，這輛救災指揮車備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，不但充實台南市消防救災能量，更增進災害勘查搶救效能，熱心企業義舉可說是台灣英雄，也是台南之光。
台南市消防局提供資料指出，這次捐贈的救災指揮車，有助消防人員於災害發生時迅速抵達現場，蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作指揮調度及部署，維護民眾生命及財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言