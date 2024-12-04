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台南獲贈全新救災指揮車 強化通訊調度效能

中央社／ 台南4日電

台南市政府消防局獲熱心企業捐贈救災指揮車一輛，今天由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝牌，這輛全新救災指揮車配有完整無線通訊裝備器材，有助強化救災工作調度效能。

捐贈儀式上午於麻豆區台南市消防局第二救災救護大隊舉行，黃偉哲致詞表示，「工欲善其事，必先利其器」，政府資源有限，但民間力量無窮，感謝威致鋼鐵工業公司董事長郭素惠支持消防救災工作，捐贈價值約新台幣200萬元救災指揮車一輛。

黃偉哲指出，這輛救災指揮車備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，不但充實台南市消防救災能量，更增進災害勘查搶救效能，熱心企業義舉可說是台灣英雄，也是台南之光。

台南市消防局提供資料指出，這次捐贈的救災指揮車，有助消防人員於災害發生時迅速抵達現場，蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作指揮調度及部署，維護民眾生命及財產安全。

黃偉哲

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