嘉市國際管樂節4國逾12組團隊演出 日本國際級作曲家開幕演出免費

嘉市國際管樂節20日登場，今年邁入第32屆，邀請法國、日本、香港、泰國等國際知名團隊，超過12組團隊與音樂家，讓大家不用出國就能享受國際級精彩演出，7場重量級團隊室內音樂會後天6日上午11點，在兩廳院售票系統開賣，11日上午9點開放索取免費場次票券。

文化局說，室內音樂會，包括1823年創立的法國「朗賽爾市立管樂團」，曾在德國、比利時及荷蘭巡迴演出參與各項比賽，與國際知名藝術家多次合作演出；日本超級新秀「濱松修學舍高校吹奏樂部」，在日本各項吹奏樂比賽嶄露頭角，在靜岡市及東海地區比賽獲得數次金銀獎；第13度來台「靜岡大學」今年2場演出。

以日本鄉村爵士風吹奏樂團聞名的「武生高校吹奏樂部」，是日本北陸地區最優秀吹奏樂隊；最後1場售票音樂會由曾獲得2屆世界管樂大賽合奏金獎的「香港交響管樂團」壓軸演出。

室內音樂會4場免費索票場次，邀請日本、法國大師與台灣管樂團攜手，帶來精彩表演。嘉市管樂團將與日本指揮家鈴木英史老師合作，鈴木英史老師是日本知名管樂編曲大師，日本愛樂交響樂團、東京交響樂團曾多次演奏鈴木英史老師作品。

法國知名指揮家David Langlet將與台灣知名音樂家葉樹涵率領「幼獅管樂團」合作，擔任「幼獅管樂團」客席指揮；David Langlet 任教法國波爾多音樂學院，是法國知名小號、法國號銅管獨奏家。

管樂節閉幕音樂會演出團隊嘉義大學管樂團，邀請日本佐藤友紀共同演出，佐藤友紀曾任東京交響樂團首席小號，在東京藝術大學及洗足學園音樂大學擔任小號講師，是日本小號協會常務理事。