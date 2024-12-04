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台南消防救護隊員楊淑雅 榮獲最佳心肌梗塞緊急救護員

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅（左），榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，市長黃偉哲（右）公開表揚。圖／台南市消防局提供
台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅（左），榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，市長黃偉哲（右）公開表揚。圖／台南市消防局提供

台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，近1年來提供1079人次以上到院前緊急救護，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質，榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，消息今天傳回台南市，實至名歸。

楊淑雅對於救護教學、宣導活動及救護品管方面投入相當程度的心力，除了擔任消防署中級救護技術員訓練教材編撰教官、消防局救護教官團成員及大隊救護定期訓練教官外，對於救護業務及教學推行不遺餘力，並利用勤餘時間參與救護相關研討會。

楊淑雅在永華高級救護隊服務期間，取得到院前創傷救命術訓練（PHTLS）、戰術緊急傷患救護（TECC）等多項進階急救相關證照，近1年來已提供1079人次以上到院前緊急救護勤務，其中包含執行到院前12導程心電圖監測、早通知醫院共33件，並於到院前成功偵測出急4名心肌梗塞病患，到院前執行注射給藥共112次，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質，表現深受肯定。

消防局統計，近1年來台南市到院前疑似心肌梗塞病患共施作3108件、經醫院判讀需施作心導管180件。消防局李明峯局長表示，市長黃偉哲就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，期許消防局同仁能以楊淑雅為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，平時她喜愛登山健身。圖／楊淑雅提供
台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，平時她喜愛登山健身。圖／楊淑雅提供

台南 心肌梗塞 教官

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