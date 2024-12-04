台南消防救護隊員楊淑雅 榮獲最佳心肌梗塞緊急救護員

台南市消防局永華高級救護隊隊員楊淑雅，近1年來提供1079人次以上到院前緊急救護，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質，榮獲台灣心肌梗塞學會評選為最佳心肌梗塞緊急救護員，消息今天傳回台南市，實至名歸。

楊淑雅對於救護教學、宣導活動及救護品管方面投入相當程度的心力，除了擔任消防署中級救護技術員訓練教材編撰教官、消防局救護教官團成員及大隊救護定期訓練教官外，對於救護業務及教學推行不遺餘力，並利用勤餘時間參與救護相關研討會。

楊淑雅在永華高級救護隊服務期間，取得到院前創傷救命術訓練（PHTLS）、戰術緊急傷患救護（TECC）等多項進階急救相關證照，近1年來已提供1079人次以上到院前緊急救護勤務，其中包含執行到院前12導程心電圖監測、早通知醫院共33件，並於到院前成功偵測出急4名心肌梗塞病患，到院前執行注射給藥共112次，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質，表現深受肯定。