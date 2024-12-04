台南周末活動大爆發 林百貨大遊行、藝術踩街等多處交通管制

台南市周末市區活動多，包括一年一度的林百貨府城摩登大遊行、台南踩街藝術嘉年華等，多處交通管制 ，交通局公布請用路人提早改道避免塞車。

交通局表示，中西區有「林百貨2024府城摩登大遊行」、「鄭成功祖廟公益市集」，將管制忠義路(民生路至友愛街)路段，7日下午1點30分開始大遊行，將從中正路河樂廣場出發，沿中正路到達林百貨，屆時中正路(康樂街至永福路)進行東向車道管制，中正路(永福路至忠義路)雙向管制進行東向車道管制。

8日有「2024台南踩街藝術嘉年華」、「2024台南聖誕燈節晚會暨市集系列活動」，河樂廣場周邊的中正路(環河街至海安路)、環河街康樂街等將管制車輛。來往民眾請改道中華西路、西門路、府前路、民生路，行經活動周邊道路並請降低車速，注意行駛。

7日新營區新營體育場有幼兒運動會，永康區7、8日有台南Tainan聖誕音樂城，封閉東橋九路、東橋六街、八街、康橋大道等路段，南區8日萬皇宮送王船活動，上午10點至12點台17線與喜樹路340巷口將管制交通。