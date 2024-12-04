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影／新化年貨大街迎第14年 老街店家突接租金暴漲2倍引反彈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化老街店家兩旁日治時期街屋被譽為全台最美老街之一，當初舉辦新化年貨大街也是要讓更多遊客來欣賞立面之美。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街店家兩旁日治時期街屋被譽為全台最美老街之一，當初舉辦新化年貨大街也是要讓更多遊客來欣賞立面之美。記者吳淑玲／攝影

台南新化年貨大街將於2025年迎來第14屆，之前發生天數和經費縮減爭議，最近老家店家又收到通知，參與活動的老街店家需繳交7200元招商攤位費，且不提供水電，相較於以往租金翻倍，導致不少店家表達不滿，甚至選擇不參與；市府經發局說是採 「使用者付費」今年活動不再補助。

今年活動預計於1月17日至22日舉行，總計6天，範圍從中正路與中山路交叉口至和平街路口。然而，老街店家接獲通知自行招租攤位需繳交費用包括帳篷費用1200元、清潔費1800元、保全費1800元等，但不含桌椅及水電設施，後續電費另行通知。有店家直言：「租金加上水電費估要超過萬元」，這只是繳給市府的，攤商還要再給店家租金，負擔太重了。

武安里長林保全的兒子表示，收到通知後許多店家抱怨連連。「物價上漲也沒這麼誇張，租金卻翻倍，許多在地業者都無法接受，更何況外來攤商還有供電待遇，在地店家卻完全沒有支援。」他指出，「一活動分裂兩制度」，老街店家如同「啞巴吃黃連」，但也申訴無門。

此外，活動縮短天數的安排也遭到批評。往年年貨大街通常辦至小年夜前一天，為期約9天，但今年僅安排至1月22日（周三），錯過周末黃金檔期。有店家質疑：「既然活動辦得越來越差，還不如不封街，讓我們正常營業。」

對此，台南市經濟發展局商業科長洪麗華解釋，活動改採「使用者付費」原則，由市府委外廠商辦理，租金金額是依實際成本計算而來。今年活動預計招商170攤，目前作業仍在進行中，尚需報局長核准。她表示，今年活動不再補助費用，因此相關經費需由業者自行負擔。

市議員余柷青說，早期年貨大街在前市長賴清德任內，由新化區公所自辦，曾是地方一大特色活動，吸引許多民眾採買年貨及觀光，是活絡經濟的重要平台。但近兩年活動改由委外承辦，特色逐漸流失。活動從開說明會引起地方質詢後，市府回應居民的卻是「租金暴漲2倍」，接獲許多店家不滿，至少有6家說不參加，市府應妥善回應民意需求，而不是讓年貨大街日漸式微。

老街店家說，以往此時早就簽意向書，調查店家是否參加年貨大街，是委由公家統一招商還是自行招商，但至今資訊不透明，已決定不參與此次活動。

台南新化老街店家兩旁日治時期街屋被譽為全台最美老街之一，當初舉辦新化年貨大街也是要讓更多遊客來欣賞立面之美。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街店家兩旁日治時期街屋被譽為全台最美老街之一，當初舉辦新化年貨大街也是要讓更多遊客來欣賞立面之美。記者吳淑玲／攝影
台南新化區武安里長林保全兒子說，老街店家突然接到通知，年貨大街攤商租金暴增為2倍，引起不少店家反彈。記者吳淑玲／攝影
台南新化區武安里長林保全兒子說，老街店家突然接到通知，年貨大街攤商租金暴增為2倍，引起不少店家反彈。記者吳淑玲／攝影

年貨大街 老街

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