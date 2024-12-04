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免費冠軍雞排發放又來了！嘉市體育會理事長明天發送500份

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華棒球隊勇奪世界冠軍，嘉市體育會理事長孫貫志議員明天下午在興達路280號（自由路口），發送500份冠軍雞排，預料街頭排隊人龍再現。圖／取自孫貫志臉書
中華棒球隊勇奪世界冠軍，嘉市體育會理事長孫貫志議員明天下午在興達路280號（自由路口），發送500份冠軍雞排，預料街頭排隊人龍再現。圖／取自孫貫志臉書

中華棒球隊勇奪世界冠軍，在KANO棒球原鄉嘉市慶賀氛圍持續，諸羅盃國際少棒賽即將開打，嘉市體育會理事長孫貫志議員明天下午在興達路280號（自由路口），發送500份冠軍雞排，預料街頭排隊人龍再現。

孫貫志臉書公告說，「距離台灣英雄在P12奪冠已經過了一周，但那份熱血與感動仍然在心中沸騰！台灣棒球的這份榮耀，怎麼能不大肆慶祝呢？

這次嘉市體育會理事長孫貫志議員和小編的「冠軍約定」終於實現，孫貫志不僅自掏腰包準備了雞排，更在議會豪氣加碼200份雞排，希望將這份勝利喜悅傳遞給每位熱愛棒球、支持台灣的市民。

發放時間明天下午5點50分開始發放號碼牌，發完為止，地點：孫貫志議員服務處：興達路280號 (自由路口)，讓我們一起拿著熱騰騰的雞排，回味台灣英雄的精彩表現，和棒球迷們一起分享這份難忘的感動。」

台灣英雄 議員 雞排

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