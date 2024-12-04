法式風格公廁成為網紅打卡熱點 嘉市in89影城公廁獲全國特色公廁獎

環境部環境管理署主辦的今年績優公廁評比活動結果揭曉，嘉義市in89豪華影城公廁，以其獨特設計風格與卓越環境品質，榮獲「特色公廁」殊榮，不僅激勵公廁管理單位及清潔人員，也為嘉市公共環境增添榮光。

獲獎的in89豪華影城公廁，以法式風格設計，完美結合奢華與舒適，廁間擁有寬敞獨立空間，採用暖色燈泡與網美燈光巧妙搭配，不僅營造出更具氛圍感使用體驗，也成為網紅打卡熱門地點，讓如廁空間不再只是功能需求，更是一種放鬆、舒適、無壓力的享受。