閒置14年阿里山北門車站麗星大飯店招商 這家連鎖飯店取得營運權

嘉義阿里山林鐵小火車7月全線復駛，林業保育署前身林務局2006年委由宏都阿里山國際開發公司辦理林鐵三合一BOT案，斥資8億元興建北門車站麗星大飯店。經漫長官司和解，閒置14年後，由阿里山林鐵及文資處接手，辦理ROT促參案招商，日前甄審結果由煙波國際觀光公司取得營運權。

林鐵文資處網站公告林鐵北門車站飯店修建營運移轉案甄審結果：依據民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法，第一次甄審委員會8月1日，第二次委員會11月27日，綜合評審甄審結果：最優申請人：煙波國際觀光股份有限公司。次優申請人：銘正興業公司文華資產管理公司。

林鐵及文資處說，農業部同意授權執行北門車站麗星大飯店ROT促參案，甄審後進行議約、簽約，得標廠商將有1年修建期，廠商投資金額1.38億，許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年，若招商順利，最快2026年營運。

麗星大飯店基地8973.7平方公尺，地下1層、地上7層，有接待大廳、包廂、辦公倉儲空間、宴會廳、餐飲區，客房共135間，巡檢維修後，水電管線正常，僅部分牆面滲水、地磚及木構平台破損，鑑定結果符合建築結構安全。

林鐵及文資處表示，麗星飯店招商後，經營者可結合周邊檜意森活村規畫夜間營運，還有小火車車庫園區、製材所沉浸式體驗，加上古蹟北門驛整修完成，帶遊客深度旅遊，創造如同文化路夜市夜間經濟「檜藝森活」。

嘉市旅館公會理事長李啟光看好麗星大飯店招商，他說，麗星位在阿里山林鐵車庫園區及檜村景點，占觀光地利交通優勢，飯店蓋好未開幕經營，設備還是新的。2009年莫拉克風災造成宏都三合一BOT案契約中止，麗星大飯店閒置荒廢影響周邊發展，林務局與宏都阿里山國際開發公司爆發履約糾紛，2021年在台南高分院調解，終結爭議，林務局以7.58億元價購。