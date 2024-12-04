雲林古坑柳丁 每台斤飆到22元

雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，進入採收季，今年因凱米颱風重創減產逾2成，導致目前產地收購價是歷年新高；鄉公所7、8日在古坑綠色隧道辦柳丁節，為推廣促銷，推出參加民眾衣服、配件有橙色物件即可獲1粒產銷履歷古坑柳丁。

古坑鄉公所農經課長蔡歆雁說，近年產地收購價格依品質每台斤約12至13元，但目前已漲到16至22元，至於市售價格飆到每台斤30元以上，老欉的雞蛋丁更稀缺，每台斤超過40元，而且通常早被預訂，不一定買得到。

古坑鄉長林慧如、立委劉建國等人宣傳柳丁節活動，並帶古坑鄉立幼兒園的小朋友動手榨柳丁汁。林慧如說，古坑鄉今年柳丁種植面積1032公頃是全台最大產區，「全台每4顆柳丁就有1顆來自古坑」，因古坑日照充足、土壤肥沃，加上果農用心管理，生產的柳丁香氣濃郁、甜美多汁。

柳丁節7日在古坑綠色隧道開幕，主題「橙色的季節」，當天現場消費滿200元可獲1張兌換券，憑券能參加榨汁體驗，另有食農闖關、有獎徵答、柳丁搬運大賽等趣味性活動，部分果園也開放採摘；民眾只要身上衣服、配件有橙色物件參加活動即可獲得產銷履歷古坑柳丁1顆，可洽古坑鄉公所。