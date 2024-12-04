嘉縣協調嘉市焚化廠回饋 抗爭暫停

嘉義市焚化爐將原址汰舊換新，毗鄰的嘉縣居民要求回饋，縣議員陳柏麟原定今率鄉親到市府抗爭，他昨說，縣長翁章梁勸阻抗爭，並交代縣府秘書長羅木興先與市府溝通協調，會先暫停陳抗，此事也希望中央協助。

嘉義市環保局長李佳禾回應，嘉市為雲嘉嘉共同生活圈，焚化爐的興建為致力解決廢棄物的問題、提高環境生活品質，基於「縣市合作、互利共榮」之精神，會持續溝通，並且透過國際最新垃圾處理技術及汙染防治設備，確保嘉義地區環境品質無虞。

陳柏麟說，翁章梁勸阻抗爭，也交代秘書長羅木興與市府秘書長陳永豐溝通，「會待縣市秘書長協調結果再做打算」。

翁章梁表示，若大批鄉親為爭取嘉市焚化廠回饋到市府抗爭，得不到結果，反而加深縣市對立。

嘉縣居民取消今天抗爭，讓嘉市府及警方鬆一口氣，近來嘉市府會都避免激化對立，市長黃敏惠上月參加橫跨嘉縣市軍輝橋改建通車典禮說「嘉義縣市共存共榮」，顯示對嘉縣釋善意，而市議會定期會甫結束總質詢，議員大多未就此議題發言。

嘉市湖子內地區的焚化爐預計明年動工改建，從原本每日處理300公噸廢棄物，提升為500公噸，縣議員陳柏麟要求對周邊受影響的中埔鄉、水上鄉居民回饋，市府先前回應無回饋鄰近縣市的前例；上月協調會，環境部環境管理署副署長林佐祥解釋，中央對回饋金規範並沒有限制不能回饋外縣市。