標檢局讓位南市博 最快明年啟動

台南市立博物館去年底揭牌成立但被認為展場及腹地空間有限，立委促台南火車站對面的經濟部標準檢驗局台南分局搬遷，讓原址改建為南市博的空間，昨會勘，標檢局副局長謝翰璋同意配合行政院整理規畫；全案最快明年啟動。

標準檢驗局台南分局位於北門路與車站圓環路口，市府與經濟部對於搬遷有初步共識，預計由市府提出空間需求。南市文化局表示，配合台南火車站站前廣場改造計畫，文化局將與標準檢驗局攜手合作，相關規畫、評估工作預計明年陸續展開。

立委郭國文、林俊憲等人到標檢局台南分局開記者會，林俊憲說，標檢局辦公人數約100人，建坪面積約1700坪、地面面積約600坪，市府今年提出站前廣場改造願景計畫，應連同標檢局進行整體規畫，若能促成遷移並加以整理改造為市立博物館，未來民眾走出火車站就有1座博物館可參觀，更能彰顯古都元素。

標檢局副局長謝翰璋表示，目前建築約1930年落成，會坐落在此有一定的歷史背景，現須與在地文化互相融合，未來會配合行政院整體規畫，讓該棟建築也能融合台南的DNA，相信部院會為標檢局台南分局尋覓另處適合的辦公地點。

位於開山路的市立博物館，前身為延平郡王祠「鄭成功文物館」，林俊憲針對此場館評價脫口說「建議不要去，不然會失望」，讓在場者感到吃驚。文化局長謝仕淵說，南市博受限空間腹地，無法應對博物館的研究、典藏、展示及教育機能，不過，南市博仍是介紹台南歷史文化的「開始」，未來仍會是博物館群之一，而標檢局則能做為擴大場館空間，呈現台南現代化起點平台。