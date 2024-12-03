台南棒球英雄遊行逾3萬人逗熱鬧 南商學生畫選手惜英雄

中華隊贏得世界12強棒球賽冠軍，有多人是台南人及統一獅球員與教練，今天市府舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，熱情的球迷從市府沿路瘋到市立體育場，吸引近3萬人潮，許多球迷拿著寫著球員姓名的字牌為選手加油，也把氣氛帶到最高潮。

參加遊行的人員包含MVP「台灣隊長」陳傑憲、選手潘傑楷、林安可、邱智呈、教練與高志綱、「餅總」林岳平、訓練員吳瑀政、防護員余婉綾，以及參加U12亞洲少棒錦標賽奪冠的崇明國中學生林暐諺，球員從市府勇滑行中心一路乘著吉普車經建平路、永華路、夏林路、健康路到市立體育場。

沿路吸引民眾夾道歡迎，大家統一動作就是拿著手機拍照與錄影，留下珍貴紀念，數百熱情球迷更騎著機車一路壓陣尾隨，形成盛大的遊行氣勢。林岳平說，統一獅2020年拿中職總冠軍，遊行市區，這次陣容以及民眾歡迎場面更勝4年前，令人感動。

車隊行經永華路水萍塭公園，有民眾施放鞭炮、煙火歡迎，雖然遊行造成交通打結，但民眾樂於停下車來，享受勝利滋味。車隊行經台南高商、家齊高中，學生也出來迎接。

台南高商廣告設計科二年級學生目前正在上繪畫課，老師莫嘉賓臨時更改課程內容，在短短兩節課由學生自選1名棒球英雄描繪，因為本屆棒球選手顏值高，很多女學生選了陳傑憲、潘傑楷等英姿煥發的選手。

其中帥氣學生郭可容為台英混血，原本比較注意的是足球比賽，這次也感染台灣棒球熱，挑選帥氣的台灣阿根廷混血的林安可。大家在短時間畫完，有些畫成Q版人物，有些寫實肖像，畫完立刻衝到校門口迎接棒球英雄，是這次遊行不為人知的插曲。

車隊來到市立棒球場，吸引超過6000名球迷來和球員見面，UniGirls與統一獅隊的吉祥物萊恩、盈盈，2025年全中運吉祥物大員及甜甜也一同現身與球迷同樂。市長黃偉哲也加碼獎金，