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台南將辦綠鬣蜥防治教育訓練 盼擴大移除量能

中央社／ 台南3日電
居民捕捉綠鬣蜥。聯合報系記者蔡維斌／翻攝
居民捕捉綠鬣蜥。聯合報系記者蔡維斌／翻攝

台南市政府農業局6日、13日將各辦1場綠鬣蜥防治人員教育訓練，有意投入移除綠鬣蜥工作的18歲以上民眾都可報名，完成課程後可獲發參訓證明，希望擴大移除量能，協助移除。

農業局代理局長陳仲杰今天透過新聞稿表示，移除綠鬣蜥不簡單，須具備移除工具，還須了解綠鬣蜥生活習性，課程邀爬蟲類學者銘傳大學生物科技學系講師向高世主講，介紹綠鬣蜥生活習性及現行防治方式，課程分2梯次，每梯次名額50人，採網路報名。

根據農業局提供資料，第1梯次課程6日下午1時30分在台南仁德區仁義里活動中心舉行；第2梯次13日下午1時30分在南區建南里活動中心舉行。

陳仲杰說，農業部林業及自然保育署2020年將綠鬣蜥列為有害外來種，要求飼主登記並禁止未經許可的繁殖，今年11月22日召開會議，聽取各地反映移除綠鬣蜥遭遇的問題，決定由地方政府開放個人接受訓練後發給參訓證明，協助移除。

陳仲杰表示，林保署強調綠鬣蜥入侵是人為管理失當導致，為避免更嚴重生態與產業危害，移除是必要作為，提醒大眾不應污名化綠鬣蜥，或於移除過程施加非必要痛苦，地方與中央政府將持續宣導。

台南 綠鬣蜥 農業部

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